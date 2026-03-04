Batata recheada na travessa: receita irresistível para salvar o almoço ou jantar

Uma combinação simples, cremosa e irresistível que transforma ingredientes básicos em um prato digno de repetir

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Se a ideia é preparar algo prático e que agrade a todos, a batata recheada na travessa pode ser a solução perfeita para o almoço ou jantar.

Fácil de montar e feita com ingredientes simples, ela combina sabor e cremosidade em uma única receita, sendo uma excelente opção para quem busca praticidade sem abrir mão do gosto caseiro. Além disso, é uma alternativa que rende bem e pode ser preparada tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

A base começa com batatas bem cozidas e amassadas. Em seguida, você acrescenta recheios variados, como frango desfiado, carne moída ou presunto com queijo. Depois de misturar tudo, acomode a preparação em uma travessa, cubra com bastante queijo e leve ao forno até gratinar. Esse processo cria uma camada dourada por cima que deixa qualquer um com água na boca.

Como deixar o recheio ainda mais saboroso

Para intensificar o sabor, adicione requeijão ou creme de leite à mistura. Esses ingredientes aumentam a cremosidade e deixam o prato ainda mais irresistível. Se preferir um toque especial, inclua temperos frescos, como cheiro-verde e páprica, que realçam o sabor sem esforço.

Além disso, você pode variar os recheios conforme o que tiver disponível. Legumes refogados, como cenoura, milho, ervilha ou brócolis, funcionam muito bem em versões vegetarianas.

Já quem prefere sabores mais marcantes pode apostar em bacon crocante ou calabresa picada. Dessa forma, cada preparo ganha personalidade própria.

Dicas para acertar no ponto perfeito

Antes de tudo, cozinhe bem as batatas até que fiquem completamente macias. Esse cuidado facilita na hora de amassar e garante uma textura uniforme. Em seguida, distribua o recheio de maneira equilibrada na travessa para que todas as porções fiquem bem servidas.

Por fim, leve ao forno e observe o ponto ideal: o queijo deve estar totalmente derretido e levemente dourado. Assim, você garante um prato dourado por fora e extremamente cremoso por dentro.

Ideal para reunir a família à mesa, a receita também permite adaptações com o que já houver na geladeira, evitando desperdícios e estimulando a criatividade na cozinha.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Eu cozinhei (@eu_cozinhei)

