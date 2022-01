No time que está ganhando, não se mexe, né? Por isso, associar batata frita ao pensar em Airfryer não tem problema nenhum. Afinal, batata frita sem óleo é tudo que precisamos, e o eletrodoméstico consegue fazer isso! Bom, então vem com a gente, que hoje vamos aprender maneiras diferentes de fazer batata na Airfryer, acompanhe!

6 maneiras diferentes de fazer batata na Airfryer que você provavelmente não sabia

1. Comum

Vamos começar nossa lista de maneiras diferentes de fazer batata na Airfryer com o clássico! Para isso, para fazer uma batata simples na fritadeira você precisará de uns 25 minutos. No geral, o vídeo a seguir vai te ensinar a preparar-lá e fica uma delícia!

2. Rústica

Em seguida, temos essa modalidade que é, basicamente, uma gourmetizada da batata frita simples. Todavia, não podemos negar que ela fica muito mais saborosa, né? Aprenda com o passo a passo no vídeo:

3. Com páprica

Basicamente, esse vídeo aqui vai te ensinar a sair do comum com sua batata frita simples. Isso porque tudo muda na hora de temperá-la, saindo do clássico salzinho. Veja como é incrível:

4. Chips

Sabe aquela batata que compramos no mercado, que vem no pacote? Bom, em suma, dá para fazê-la em casa, usando sua fritadeira elétrica. Desta forma, acompanhe o vídeo a seguir e aprenda. Inclusive, é muito fácil e delicioso!

5. Batata doce com páprica

Mas é claro que trouxemos uma opção de batata doce aqui. Basicamente, com o vídeo, você vai aprender que essa versão fica deliciosa, tanto quanto a raiz tradicional. Inclusive, eles também temperam com páprica. O sabor é surpreendente. Aprenda!

6. Smile

Por fim, trouxemos uma opção maneira para a criançada! Assim, se grandes segredos, essa batata fica muito divertida e saudável, porque não vai óleo. Assista!

