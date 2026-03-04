Não é Dubai, nem Nova York: a cidade com o metro quadrado mais caro do mundo em 2026

Novo distrito construído sobre o Mediterrâneo amplia território de Mônaco e concentra um dos mercados imobiliários mais exclusivos do planeta

Gabriel Dias - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Quando o assunto é o local em que o metro quadrado é o mais caro, pensamos logo em Dubai ou Nova York.

Mas o endereço mais valorizado do planeta hoje está concentrado em poucos quilômetros às margens do Mediterrâneo.

Em Mônaco, o recém-inaugurado distrito de Mareterra redefiniu o conceito de luxo urbano ao surgir literalmente sobre o mar — e hoje conta com o metro quadrado mais caro do planeta.

Fruto de um investimento de cerca de R$ 12,5 bilhões, o projeto foi construído em área recuperada do Mar Mediterrâneo e ampliou o território do microestado.

A expansão adicionou 61 mil metros quadrados ao mapa de um dos mercados imobiliários mais restritos do mundo.

Mareterra reúne 110 apartamentos de alto padrão e 10 vilas, cercados por infraestrutura pensada para um público extremamente seletivo.

O bairro inclui 1.000 árvores importadas da Toscana, distribuídas em cerca de 27 mil metros quadrados de áreas verdes.

O cenário ajuda a explicar os números. Segundo levantamento da consultoria imobiliária Knight Frank, sete em cada dez moradores de Mônaco são milionários, um índice que transforma o microestado em um dos territórios com maior concentração de riqueza do planeta.

Ainda assim, ter dinheiro não garante acesso automático ao novo distrito.

A compra de imóveis em Mareterra passa por análise rigorosa do perfil dos interessados, que precisam comprovar histórico financeiro sólido e atender aos critérios de residência exigidos pelo principado.

Mais do que um endereço, Mareterra se tornou símbolo de um mercado onde exclusividade e controle caminham lado a lado.

