Não é Dubai, nem Nova York: a cidade com o metro quadrado mais caro do mundo em 2026
Novo distrito construído sobre o Mediterrâneo amplia território de Mônaco e concentra um dos mercados imobiliários mais exclusivos do planeta
Quando o assunto é o local em que o metro quadrado é o mais caro, pensamos logo em Dubai ou Nova York.
Mas o endereço mais valorizado do planeta hoje está concentrado em poucos quilômetros às margens do Mediterrâneo.
Em Mônaco, o recém-inaugurado distrito de Mareterra redefiniu o conceito de luxo urbano ao surgir literalmente sobre o mar — e hoje conta com o metro quadrado mais caro do planeta.
Fruto de um investimento de cerca de R$ 12,5 bilhões, o projeto foi construído em área recuperada do Mar Mediterrâneo e ampliou o território do microestado.
A expansão adicionou 61 mil metros quadrados ao mapa de um dos mercados imobiliários mais restritos do mundo.
Mareterra reúne 110 apartamentos de alto padrão e 10 vilas, cercados por infraestrutura pensada para um público extremamente seletivo.
O bairro inclui 1.000 árvores importadas da Toscana, distribuídas em cerca de 27 mil metros quadrados de áreas verdes.
O cenário ajuda a explicar os números. Segundo levantamento da consultoria imobiliária Knight Frank, sete em cada dez moradores de Mônaco são milionários, um índice que transforma o microestado em um dos territórios com maior concentração de riqueza do planeta.
Ainda assim, ter dinheiro não garante acesso automático ao novo distrito.
A compra de imóveis em Mareterra passa por análise rigorosa do perfil dos interessados, que precisam comprovar histórico financeiro sólido e atender aos critérios de residência exigidos pelo principado.
Mais do que um endereço, Mareterra se tornou símbolo de um mercado onde exclusividade e controle caminham lado a lado.
