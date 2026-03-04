Idoso morre após se afogar no Córrego das Antas em Anápolis

Corpo teria sido retirado da água por testemunha, mas acabou levado pela correnteza durante a chuva

Pedro Pedro Ribeiro -
Idoso morre após se afogar no Córrego das Antas em Anápolis
(Foto: Reprodução)

Um idoso, de 67 anos, morreu após se afogar em no Córrego das Antas na região do Parque Residencial das Flores, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (04).

A vítima foi identificada como Arsidio Sousa Santos. Ele estava pescando no local quando desapareceu na água.

De acordo com uma testemunha, os dois estavam almoçando quando a vítima chamou o amigo para ir até o córrego pescar.

Leia também

Pouco tempo depois, o homem percebeu que Arsidio havia desaparecido.

Ao procurar pelo amigo no local onde ele havia sido visto pela última vez, a testemunha afirmou que encontrou o corpo submerso em uma parte mais profunda do córrego.

O homem conseguiu retirar a vítima da água e colocá-la em uma pequena ilha no meio do córrego, mas saiu para pedir ajuda. Durante esse intervalo, a correnteza acabou levando o corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do  foram acionadas e estiveram no local.

Devido ao horário e às condições da correnteza, as buscas precisaram ser suspensas e devem ser retomadas nas primeiras horas desta quinta-feira (05).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.