Conheça a vila histórica que encanta com construções que parecem ter parado no tempo e turistas se apaixonam pela nostalgia do lugar
Com influência inglesa, casas históricas e clima envolto por neblina, Paranapiacaba oferece um passeio que parece uma viagem ao século XIX
Quem busca um passeio diferente sem precisar viajar longas distâncias pode encontrar uma verdadeira viagem no tempo a poucos quilômetros da capital paulista.
A cerca de 50 km de São Paulo, uma pequena vila histórica chama a atenção pela arquitetura preservada, ruas antigas e uma energia que parece ter parado em outra época.
Localizada no município de Santo André, a vila de Paranapiacaba é um destino conhecido por suas construções de madeira, ruas retangulares e pela constante presença de neblina, que cria um cenário quase cinematográfico.
O local se tornou um dos passeios favoritos de quem deseja conhecer história, cultura e natureza em um único roteiro.
A origem da vila remonta ao século XIX, quando foi criada para atender às demandas da São Paulo Railway, ferrovia inaugurada em 1867 para conectar o interior paulista ao Porto de Santos.
A presença de engenheiros britânicos na construção da linha deixou marcas profundas na arquitetura local, que até hoje preserva traços da influência inglesa.
Entre os símbolos mais conhecidos está o relógio da antiga estação ferroviária, inspirado no Big Ben, de Londres, que se tornou um dos cartões-postais da vila.
As casas de madeira com telhados inclinados e cores discretas também reforçam o estilo europeu presente no local.
Paranapiacaba ainda é dividida entre Vila Velha e Vila Nova. A primeira concentra as construções mais antigas e históricas, enquanto a segunda foi planejada para receber funcionários da ferrovia.
Caminhar por essas ruas é como visitar um museu ao ar livre que preserva parte importante da história ferroviária do país.
Além da arquitetura, o destino oferece atrações culturais e contato direto com a natureza. O Museu Castelinho e o Museu Ferroviário ajudam a contar a história da vila e da ferrovia.
Já as trilhas na Mata Atlântica levam visitantes a mirantes e cachoeiras em meio à vegetação preservada.
Outro destaque é o tradicional Festival de Inverno, evento que reúne música, gastronomia e atividades culturais, atraindo turistas de diversas regiões.
O nome Paranapiacaba tem origem indígena e significa “lugar de onde se vê o mar”. Em dias de céu limpo, é possível avistar o litoral a partir de pontos mais altos da Serra do Mar.
