A cidade histórica mais antiga do Brasil encanta pelo charme e pelos pontos turísticos

No litoral paulista, um destino reúne praias, construções históricas e capítulos decisivos da formação do Brasil

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

Pouca gente imagina que, no litoral de São Paulo, existe uma cidade que guarda um título raro na história do país: é reconhecida como o município mais antigo do Brasil ainda em atividade.

São Vicente, fundada em 22 de janeiro de 1532, surgiu como a primeira vila oficialmente instituída pelos portugueses em território brasileiro, em uma expedição liderada por Martim Afonso de Sousa.

Hoje, São Vicente faz parte da Baixada Santista e combina passado e presente em uma rotina que mistura praia, comércio, cultura e memória. Para quem gosta de turismo histórico, há paradas quase obrigatórias.

A Praça 22 de Janeiro, por exemplo, é um dos símbolos do centro vicentino e costuma reunir visitantes interessados em entender as origens da cidade.

Outro ponto tradicional é a Biquinha de Anchieta, local conhecido por sua importância cultural e por estar ligado ao período colonial.

Além disso, São Vicente oferece atrações que ajudam a enxergar a cidade por diferentes ângulos. A Ponte Pênsil, cartão-postal que liga áreas do município, é uma das estruturas mais fotografadas por quem passa pela região.

Já na Ilha Porchat, o visitante encontra paisagens privilegiadas, mirantes e um clima mais tranquilo, ideal para passeios ao fim da tarde.

Para completar, as praias seguem como grande chamariz, com orla movimentada e opções de lazer para famílias.

Com acesso fácil a partir da capital paulista e vizinha de cidades turísticas como Santos, São Vicente se firma como um destino que vai além do banho de mar: é uma viagem pelas primeiras páginas da história do Brasil, com charme, pontos turísticos e um roteiro que agrada tanto quem busca cultura quanto descanso.q



