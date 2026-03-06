Polícia dos EUA mata brasileiro em estacionamento na Geórgia
Polícia local afirmou que Gustavo Guimarães passava por crise de saúde mental, embora não deu maiores detalhes
ISABELLA MENON
WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – Policiais americanos mataram nesta terça-feira (3) o brasileiro Gustavo Guimarães, 34, em um estacionamento de supermercado na cidade de Powder Springs, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Powder Springs.
De acordo com a corporação, agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa em crise de saúde mental. A identidade da vítima, que vivia na cidade de Acworth, foi confirmada pelo GBI (Georgia Bureau of Investigation), que conduz a investigação do caso.
Ao chegar ao local, a polícia afirma que teria abordado o homem e tentado conversar com ele para reduzir a tensão.
Porém, segundo, ainda segundo os agentes, Guimarães teria sacado uma arma de fogo durante a abordagem. Nesse momento, os agentes dispararam contra ele.
Ainda conforme a corporação, os próprios policiais iniciaram o atendimento médico de emergência até a chegada dos paramédicos. O homem foi levado a um hospital da região, mas morreu.
Em nota, a polícia afirmou reconhecer que ocorrências envolvendo crises de saúde mental “são extremamente difíceis para todos os envolvidos” e declarou solidariedade à família da vítima. Não há detalhes sobre qual seria a crise de saúde mental pela qual passava Guimarães.
A corporação também detalhou que, como procedimento padrão em casos de mortes causadas por policiais, a investigação foi transferida para o GBI e para o escritório do promotor do condado de Cobb. Os órgãos conduzirão uma apuração independente sobre o caso.
A polícia pediu que a comunidade aguarde a conclusão das investigações e afirmou que novas informações serão divulgadas quando estiverem disponíveis. De acordo com a rede americana CBS News, esta é a 16ª ocorrência com tiros que envolve policiais na Georgia e a 8º que levou a morte somente esse ano.