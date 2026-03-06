Polícia dos EUA mata brasileiro em estacionamento na Geórgia

Polícia local afirmou que Gustavo Guimarães passava por crise de saúde mental, embora não deu maiores detalhes

Folhapress - 06 de março de 2026

Gustavo Guimarães, brasileiro de 34 anos, foi morto em estacionamento de supermercado nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Rádio Itatiaia)

ISABELLA MENON

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – Policiais americanos mataram nesta terça-feira (3) o brasileiro Gustavo Guimarães, 34, em um estacionamento de supermercado na cidade de Powder Springs, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Powder Springs.

De acordo com a corporação, agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa em crise de saúde mental. A identidade da vítima, que vivia na cidade de Acworth, foi confirmada pelo GBI (Georgia Bureau of Investigation), que conduz a investigação do caso.

Ao chegar ao local, a polícia afirma que teria abordado o homem e tentado conversar com ele para reduzir a tensão.

Porém, segundo, ainda segundo os agentes, Guimarães teria sacado uma arma de fogo durante a abordagem. Nesse momento, os agentes dispararam contra ele.

Ainda conforme a corporação, os próprios policiais iniciaram o atendimento médico de emergência até a chegada dos paramédicos. O homem foi levado a um hospital da região, mas morreu.

Em nota, a polícia afirmou reconhecer que ocorrências envolvendo crises de saúde mental “são extremamente difíceis para todos os envolvidos” e declarou solidariedade à família da vítima. Não há detalhes sobre qual seria a crise de saúde mental pela qual passava Guimarães.

A corporação também detalhou que, como procedimento padrão em casos de mortes causadas por policiais, a investigação foi transferida para o GBI e para o escritório do promotor do condado de Cobb. Os órgãos conduzirão uma apuração independente sobre o caso.

A polícia pediu que a comunidade aguarde a conclusão das investigações e afirmou que novas informações serão divulgadas quando estiverem disponíveis. De acordo com a rede americana CBS News, esta é a 16ª ocorrência com tiros que envolve policiais na Georgia e a 8º que levou a morte somente esse ano.