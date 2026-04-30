Idoso é encontrado morto ao lado de bicicleta caída às margens da BR-153, em Anápolis

Autoridades tentam apurar se ele foi vítima de acidente de trânsito

Natália Sezil - 30 de abril de 2026

Idoso foi encontrado morto ao lado de bicicleta. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 70 anos, foi encontrado morto às margens da BR-153, no Setor Industrial Aeroporto, região Sul de Anápolis, nesta quinta-feira (30).

As autoridades foram chamadas pouco depois de 12h, quando alguém que passava pelo local se deparou com a cena. Além do idoso, havia uma bicicleta caída, mais atrás no canteiro.

A Polícia Militar (PM) isolou o local, e a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, mas pôde apenas constatar o óbito.

Por se tratar da BR-153, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelas próximas medidas cabíveis.

As autoridades devem apurar qual foi o motivo da morte, para confirmar ou descartar a hipótese de que tenha sido um acidente de trânsito.

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