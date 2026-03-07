Decisão garante Mounjaro por plano de saúde a pessoa acima do peso

Justiça determina que operadora cubra tratamento com Mounjaro para paciente com obesidade grau 3 e estabelece multa diária em caso de descumprimento

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

Uma decisão da 14ª Vara do Sistema de Juizados Especiais de Defesa do Consumidor de Salvador determinou que uma operadora de plano de saúde forneça cobertura para o tratamento com Mounjaro (tirzepatida) prescrito a uma paciente idosa diagnosticada com obesidade grau 3.

Além disso, a sentença fixou multa diária de R$ 200, limitada a R$ 20 mil, caso a operadora descumpra a ordem judicial.

A paciente buscou o direito ao tratamento com apoio do escritório Athayde, Macedo & Sady Advogados, especializado em Direito da Saúde.

Segundo os advogados, a ação apontou a abusividade da negativa de cobertura. Além disso, a defesa sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso.

Escritório argumentou abusividade na negativa do plano

Durante o processo, os advogados argumentaram que o plano de saúde negou a cobertura de forma indevida.

Além disso, a defesa destacou que cláusulas restritivas presentes no contrato não poderiam impedir o tratamento indicado pelo médico responsável.

Por isso, o escritório também defendeu que a negativa contraria a finalidade do contrato de assistência à saúde. Em outras palavras, o plano deve garantir o tratamento necessário ao paciente.

Paciente enfrenta obesidade grave e outras doenças

A paciente tem 68 anos e recebeu diagnóstico de obesidade grau 3. Segundo a literatura médica, essa condição é considerada uma doença crônica e progressiva.

Além disso, o quadro apresenta riscos elevados de complicações metabólicas e cardiovasculares.

De acordo com os documentos do processo, a paciente também enfrenta outras condições de saúde. Entre elas estão hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana e alterações metabólicas.

Tratamentos convencionais já haviam sido tentados

Antes da indicação do medicamento, a paciente passou por diferentes abordagens terapêuticas.

Por exemplo, ela seguiu dietas hipocalóricas, realizou acompanhamento multiprofissional e praticou atividade física orientada.

Além disso, os médicos também utilizaram medicamentos de primeira linha no tratamento.

No entanto, essas medidas não trouxeram os resultados esperados. Por isso, os profissionais recomendaram o uso do Mounjaro (tirzepatida).

Decisão reforça direito ao tratamento com Mounjaro indicado por médico

Com base nos documentos apresentados, a Justiça entendeu que o plano de saúde deve garantir o tratamento prescrito pelo médico responsável.

Assim, a decisão busca assegurar o acesso ao tratamento considerado necessário para o controle da doença e das comorbidades associadas.

Por fim, as informações sobre o caso foram divulgadas pelo escritório Athayde, Macedo & Sady Advogados, que atua em ações relacionadas ao Direito da Saúde.

