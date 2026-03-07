Mulher é agredida após cobrança de dívida de R$ 200: “se chamar a polícia, volto aqui e te mato”

Vítima foi levada ao hospital após confusão envolvendo dono de mercado e a esposa dele

Da Redação - 07 de março de 2026

Mulher teria sido atacada com golpes em várias partes do corpo e disse que a outra envolvida utilizou uma barra de ferro durante a briga. (Reprodução)

Uma mulher, de 52 anos, precisou ser levada ao hospital após ser agredida durante uma confusão na porta de casa, na noite desta sexta-feira (06), no Residencial Ana Caroline, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o caso teria começado por causa de uma dívida antiga de R$ 200 contraída em um mercado da região.

A mulher que estava devendo relatou à Polícia Militar (PM) que estava desempregada e, por isso, não conseguiu quitar o valor. Ainda conforme a versão apresentada por ela, a cobrança teria aumentado com o passar do tempo, o que gerou desentendimentos anteriores.

Na noite do ocorrido, a mulher voltava para casa quando encontrou, na porta da residência, um homem, de 42 anos, e a esposa dele, de 37. A discussão, então, teria evoluído para agressões físicas.

Na confusão, a mulher teria sido atacada com golpes em várias partes do corpo e disse que a outra envolvida utilizou uma barra de ferro durante a briga. Ela ainda teria sido chutada quando já estava caída no chão.

O namorado da mulher chegou a presenciar a cena e tentou separar a confusão, mas não se feriu.

Após as agressões, a vítima ainda relatou ter sido ameaçada de morte, alegando que o homem teria dito a ela: “se você chamar a polícia eu vou pegar meu revólver, volto aqui e te mato”.

Diante da gravidade das lesões, a própria equipe policial encaminhou a mulher para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), onde recebeu atendimento médico.

Já na Central de Flagrantes, a mulher de 37 anos apresentou outra versão. Ela alegou que foi até o local apenas para cobrar a dívida e que acabou sendo agredida primeiro, com capacetadas e puxões de cabelo.

Segundo a versão apresentada, ela teria usado uma barra de ferro durante a luta corporal, enquanto o marido, de 42 anos, teria dado um chute ao tentar apartar a briga.

O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC),

