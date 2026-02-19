Hospital Municipal Alfredo Abrahão volta a atender apenas traumas, ortopedia e queimaduras em Anápolis

Prefeitura reforça que urgência e emergência ficam disponíveis em três unidades de saúde da cidade, enquanto UPA da Vila Esperança passa por reforma

Natália Sezil - 19 de fevereiro de 2026

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), localizado no Jardim Progresso, em Anápolis, volta a atender exclusivamente casos de traumas, ortopedia e queimaduras. Até o feriado de Carnaval, a unidade de saúde vinha recebendo parte da demanda destinada à UPA da Vila Esperança, que passa por reformas.

O cenário mudou no último domingo (15), quando o Hospital Municipal Jamel Cecílio – situado na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara – teve a estrutura adaptada para receber urgência e emergência.

Passado o período inicial de transição, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que três unidades de saúde estão aptas a atender essas duas demandas. Além do Jamel Cecílio, que funciona 24 horas, ficam disponíveis a Unidade Mista da Vila Norte e o Centro Médico da Jaiara.

São elas que devem ser buscadas para demandas clínicas agudas e demais situações que necessitam de avaliação imediata.

A Unidade de Saúde da Mulher segue funcionando no térreo do Jamel Cecílio, mas vale destacar: os atendimentos são somente ambulatoriais. Por isso, é preciso ter encaminhamento prévio dentro da rede municipal.

Para atenção primária, há as Unidades de Saúde da Família (USFs), que são a principal porta de entrada para atendimentos eletivos e acompanhamento contínuo. É o caso de doenças crônicas, pré-natal, vacinação, curativos e ações de promoção e prevenção em saúde, por exemplo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!