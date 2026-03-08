Advogado explica como blindar o salário para o banco não pegar

Estratégias legais podem ajudar trabalhadores endividados a proteger o salário de descontos automáticos e cobranças abusivas feitas por bancos

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Muitos brasileiros enfrentam dificuldades financeiras e recorrem ao crédito bancário. Porém, quando as dívidas aumentam, alguns consumidores relatam descontos diretos na conta, o que compromete grande parte da renda mensal.

Segundo o advogado bancário Julio Matos, o consumidor pode adotar algumas estratégias legais para proteger o salário e evitar que o banco utilize o dinheiro automaticamente para quitar dívidas.

O especialista compartilhou as orientações em conteúdos educativos nas redes sociais. Mais informações aparecem no perfil do Instagram @julioadvbancos.

De acordo com ele, algumas medidas simples ajudam o trabalhador a retomar o controle da própria renda.

Cancelar o cartão de crédito pode evitar novas dívidas

Uma das primeiras recomendações envolve o cancelamento do cartão de crédito quando a pessoa percebe que não consegue manter os pagamentos.

O cartão pode gerar novas despesas rapidamente. Por isso, ao cancelar o serviço, o consumidor evita o aumento da dívida e consegue reorganizar o orçamento.

Além disso, a medida impede o acúmulo de novos valores enquanto a pessoa reorganiza as finanças.

Encerrar o débito automático ajuda a manter controle do dinheiro

Outra orientação importante envolve cancelar o débito automático vinculado a contas ou contratos bancários.

Quando o cliente mantém esse mecanismo ativo, o banco desconta valores diretamente da conta. Assim, o consumidor perde controle sobre o momento do pagamento.

Por isso, especialistas recomendam encerrar essa autorização durante a reorganização financeira.

Portabilidade pode afastar o salário da instituição credora

Outra alternativa apontada pelo advogado envolve o uso da portabilidade bancária.

Nesse processo, o trabalhador solicita que o empregador ou banco transfira o salário automaticamente para outra instituição financeira. Dessa forma, o valor não permanece disponível na conta do banco credor.

Assim, o consumidor reduz o risco de descontos automáticos e ganha mais autonomia sobre o próprio dinheiro.

Entender a diferença entre conta-corrente e conta-salário

Também é essencial entender a diferença entre conta-corrente e conta-salário.

A conta-salário possui regras específicas e oferece maior proteção legal contra descontos. Já a conta-corrente permite mais tipos de movimentação financeira, mas também facilita compensações de valores pelo banco em algumas situações.

Por isso, conhecer essas diferenças ajuda o trabalhador a escolher a melhor forma de receber o pagamento.

Consumidor.gov pode ajudar a resolver conflitos

Por fim, Julio Matos recomenda o uso da plataforma Consumidor.gov para registrar reclamações contra instituições financeiras.

A ferramenta cria um canal direto entre consumidores e empresas. Assim, muitos conflitos se resolvem com mais rapidez e sem necessidade de processo judicial.

Segundo o advogado, conhecer esses direitos ajuda quem enfrenta dificuldades financeiras e precisa proteger o próprio salário.

As orientações foram compartilhadas pelo advogado bancário Julio Matos, que publica conteúdos sobre direitos do consumidor e relações bancárias em seu Instagram @julioadvbancos.

