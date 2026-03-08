Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: o estado onde a média salarial das mulheres é de R$ 3.633

Paraná lidera crescimento da renda feminina no país e registra avanço real superior ao de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Paraná passou a liderar o crescimento da média salarial entre as mulheres no Brasil, alcançando um rendimento médio de R$ 3.633. Com isso, o estado superou grandes economias como São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando-se como destaque no avanço da renda feminina no país.

Além disso, o rendimento médio das trabalhadoras paranaenses registrou crescimento real de 9,3% no último trimestre, quando comparado ao mesmo período de 2024. Na época, a média salarial era de R$ 3.324.

As informações foram divulgadas em reportagem produzida pela jornalista Carolina Sott, com base em dados oficiais analisados por institutos econômicos.

Paraná lidera ranking de crescimento da renda feminina

Os dados fazem parte da PNAD Contínua Trimestral (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), levantamento realizado pelo IBGE e analisado pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

De acordo com o estudo, o crescimento da renda feminina no Paraná foi mais que o dobro da média nacional, que registrou aumento de 4,33%.

Além disso, o estado superou outros importantes polos econômicos do país. Veja o ranking de crescimento real da média salarial entre as mulheres:

Paraná – 9,30%

Minas Gerais – 7,96%

Santa Catarina – 5,77%

Rio de Janeiro – 4,57%

Rio Grande do Sul – 4,15%

São Paulo – 0,78%

Portanto, o desempenho paranaense colocou o estado no topo entre as regiões Sul e Sudeste.

Salário feminino cresce de forma expressiva desde 2018

Quando se observa o histórico mais longo, o crescimento se torna ainda mais significativo. Desde o final de 2018, a média salarial entre as mulheres no Paraná subiu 18,3% em termos reais.

Naquele período, o rendimento médio era de R$ 3.071. Atualmente, o valor médio alcançou R$ 3.633, indicando uma evolução consistente do mercado de trabalho feminino no estado.

Além disso, o número de mulheres empregadas também aumentou de forma expressiva.

Mais mulheres entram no mercado de trabalho

Entre 2018 e 2025, o mercado de trabalho paranaense absorveu cerca de 500 mil novas trabalhadoras.

Assim, o total de mulheres ocupadas passou de 2,3 milhões para 2,8 milhões no período. Esse crescimento demonstra o fortalecimento da participação feminina na economia local.

Segundo Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, o avanço ocorre devido ao dinamismo da economia estadual.

“Esse movimento eleva a renda e, consequentemente, melhora o bem-estar das famílias paranaenses”, explicou.

Geração de empregos para mulheres segue forte em 2026

O mercado de trabalho no estado também apresentou resultados positivos no início de 2026.

Dados recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que o Paraná criou 5.752 novas vagas ocupadas por mulheres apenas em janeiro deste ano.

Além disso, o resultado representa crescimento de 17% em relação a janeiro do ano anterior.

Com esse desempenho, o Paraná registrou o segundo melhor saldo de empregos femininos do país, ficando atrás apenas de Santa Catarina.

