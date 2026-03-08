Operação contra ciclistas fazendo manobras perigosas no Parque Ipiranga termina com homem autuado por resistência

Apreensão de bicicletas ocorreu apenas um dia antes da entrega da revitalização, após denúncias de pedestres que visitavam o local

Ícaro Gonçalves - 08 de março de 2026

Nova pista de caminhada do Parque Ipiranga, em Anápolis (Foto: Divulgação/Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As novas regras para uso de bicicletas no Parque Ipiranga, em Anápolis, continuam gerando confusão entre os frequentadores do local.

Tanto que neste último sábado (07) uma ação da Polícia Militar (PM) terminou com a apreensão de diversas bicicletas e um homem autuado por tentar impedir que os militares levassem o veículo do filho.

A ação ocorreu apenas um dia antes da entrega da revitalização do parque, após frequentadores denunciarem a presença de adolescentes fazendo manobras perigosas em meio aos pedestres que visitavam o local.

O Portal 6 apurou que alguns deles transitavam empinando as bicicletas, circulando entre pedestres e até trafegando pela contramão.

Durante a ação, um adolescente foi visto empinando a bicicleta em meio à pista destinada a caminhada, além de gritar em direção às equipes policiais. Os militares interromperam o garoto e recolheram a bicicleta dele devido à infração registrada.

No decorrer da ocorrência, o pai chegou ao local e passou a questionar a atuação das equipes, tentando impedir a apreensão da bicicleta. Mesmo sendo orientado sobre a legalidade da ação, o responsável continuou interferindo na fiscalização.

Diante da resistência, foi registrado um termo circunstanciado contra o homem. Ele foi liberado, mas deverá comparecer à Justiça para responder à autuação.

Além do adolescente em questão, diversos outros menores de idade também foram abordados. Eles foram entregues aos responsáveis e orientados sobre os riscos das manobras em vias públicas.

Toda a fiscalização teve caráter preventivo, com objetivo de evitar atropelamentos ou colisões nas proximidades do parque.

