PL promove Rota 22 em Anápolis com presença de Wilder Morais

Encontro aberto ao público deve reunir lideranças e apoiadores para discutir propostas voltadas ao município e ao estado

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

O Partido Liberal irá realizar no próximo sábado (14) um encontro político em Anápolis que vai reunir lideranças e apoiadores da legenda na região.

Chamado de Rota 22, o evento será realizado às 09h, na Câmara Municipal, e será aberto ao público.

De acordo com um dos organizadores, o vereador Jean Carlos (PL), a iniciativa pretende promover um espaço de diálogo entre representantes políticos e a população.

“O Rota 22 será um momento de integração entre lideranças e agentes políticos alinhados à direita, além de um espaço para que a população apresente ideias e propostas para o fortalecimento do município e do estado”, afirmou.

Entre as presenças confirmadas está a do senador Wilder Morais (PL), apontado como pré-candidato ao governo de Goiás nas eleições deste ano.

Também é esperada a participação de Ana Paula Rezende (PL), pré-candidata a vice-governadora e filha do ex-governador Iris Rezende.

Segundo Jean Carlos, o encontro deve reunir filiados, apoiadores e moradores interessados em discutir temas relacionados à política local e estadual.

