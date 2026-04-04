Segundo a psicologia, crianças que liam livros físicos com frequência ajudavam a desenvolver o que hoje se chama foco profundo

Atenção virou habilidade rara

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O avanço da tecnologia transformou profundamente a forma como crianças e jovens consomem informação.

Telas, aplicativos e conteúdos rápidos passaram a ocupar grande parte do tempo, oferecendo estímulos constantes e, muitas vezes, fragmentados. Nesse cenário, a atenção se tornou um recurso cada vez mais disputado.

Ao mesmo tempo, especialistas começam a observar os impactos desse novo comportamento no desenvolvimento cognitivo. Em contraste com a leitura digital acelerada, práticas mais tradicionais ganham novo valor.

É nesse contexto que estudos destacam que crianças que liam livros físicos com frequência contribuíam diretamente para o desenvolvimento do chamado foco profundo.

Leitura contínua fortalece a concentração

A leitura de livros físicos exige um tipo de atenção mais prolongada e menos dispersa.

Diferente das telas, que apresentam múltiplos estímulos simultâneos, o livro conduz o leitor por uma sequência linear de informações, o que estimula o cérebro a manter o foco por mais tempo.

Com isso, a criança desenvolve a capacidade de concentração contínua — habilidade essencial para atividades que exigem raciocínio mais complexo, como estudos, resolução de problemas e interpretação de textos.

Além disso, o contato com o livro físico reduz distrações externas. Sem notificações ou interrupções digitais, o cérebro se adapta a um ritmo mais profundo de processamento.

Consequentemente, essa prática fortalece conexões neurais ligadas à atenção e à memória.

Foco profundo se torna diferencial no mundo atual

O conceito de “foco profundo” se refere à capacidade de manter a atenção em uma única tarefa por um período prolongado, sem interrupções. Hoje, essa habilidade se torna cada vez mais rara — e, justamente por isso, mais valorizada.

Especialistas alertam que o consumo excessivo de conteúdos rápidos pode dificultar o desenvolvimento dessa competência.

Isso acontece porque o cérebro se acostuma a estímulos imediatos e perde a capacidade de sustentar o foco em atividades mais longas.

Por outro lado, a leitura frequente de livros físicos atua como um treino natural. Ela estimula a paciência, a imaginação e a interpretação, além de desenvolver o pensamento crítico.

Dessa forma, crianças que mantêm esse hábito tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico e maior facilidade para lidar com tarefas que exigem atenção prolongada.

Ao mesmo tempo, elas desenvolvem habilidades cognitivas que impactam diretamente sua vida adulta.

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