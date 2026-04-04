Desempregados podem receber auxílio no valor de até R$ 2.518,65 por 5 meses

Benefício garante renda temporária e ajuda na reorganização financeira

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube)

Em um cenário econômico marcado por oscilações e incertezas no mercado de trabalho, mecanismos de proteção social se tornam essenciais para garantir estabilidade mínima à população. Nesse contexto, benefícios temporários cumprem um papel estratégico.

Ao mesmo tempo, o desemprego ainda representa um dos maiores desafios para milhões de brasileiros, exigindo políticas públicas que assegurem condições básicas durante períodos de transição profissional.

Diante disso, o seguro-desemprego segue como uma das principais ferramentas de amparo, oferecendo suporte financeiro enquanto o trabalhador busca recolocação — e, em 2026, o benefício passa por atualização importante nos valores e regras.

Quem tem direito e quanto pode receber

O seguro-desemprego atende exclusivamente trabalhadores demitidos sem justa causa, garantindo um suporte financeiro temporário.

Em 2026, o valor máximo do benefício foi reajustado para R$ 2.518,65, destinado àqueles que possuíam salários mais altos antes da demissão.

Por outro lado, o valor mínimo segue vinculado ao salário mínimo vigente, o que assegura uma base de proteção para todos os beneficiários.

Assim, o cálculo considera a média salarial dos últimos meses trabalhados, tornando o pagamento proporcional à realidade de cada trabalhador.

Além disso, o tempo de recebimento varia entre 3 e 5 parcelas, conforme o histórico do solicitante. Ou seja, quanto mais tempo de trabalho formal e menos solicitações anteriores, maiores são as chances de receber por um período mais longo.

Regras atualizadas e como solicitar o benefício

Para acessar o seguro-desemprego, o trabalhador precisa cumprir critérios específicos que variam conforme o número de solicitações:

Na primeira solicitação , é necessário ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses;

, é necessário ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses; Já na segunda , o mínimo cai para 9 meses nos últimos 12 meses;

, o mínimo cai para 9 meses nos últimos 12 meses; A partir da terceira solicitação, basta comprovar 6 meses de trabalho antes da demissão.

Além disso, o solicitante não pode possuir outra fonte de renda suficiente para sua manutenção, nem acumular o benefício com outros auxílios contínuos — com exceção de casos como pensão por morte ou auxílio- acidente.

Enquanto isso, o processo de solicitação se tornou mais simples e acessível. O trabalhador pode fazer o pedido de forma totalmente digital, seja pelo portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O prazo para solicitar vai do 7º ao 120º dia após a demissão, o que exige atenção para não perder o direito.

Importância do benefício para o trabalhador

Mais do que um auxílio financeiro, o seguro-desemprego funciona como um instrumento de estabilidade em momentos críticos. Ele permite que o trabalhador mantenha despesas básicas enquanto procura uma nova oportunidade no mercado.

Além disso, o benefício contribui diretamente para a economia, pois mantém o consumo ativo mesmo em períodos de desemprego. Dessa forma, ele não apenas ajuda o indivíduo, mas também reduz impactos sociais mais amplos.

Portanto, entender as regras, prazos e valores atualizados é fundamental para garantir acesso ao direito e evitar imprevistos durante um momento já delicado.

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