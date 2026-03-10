Quantas vezes é normal ir ao banheiro à noite? Urologistas explicam o limite considerado saudável

Acordar durante a madrugada para urinar pode parecer algo comum, mas a frequência pode acender um sinal de atenção para a saúde

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Levantar no meio da noite para ir ao banheiro é uma situação mais comum do que muita gente imagina. Em alguns casos, o hábito pode acontecer de forma pontual, sem representar qualquer problema.

Em outros, porém, quando as idas ao banheiro começam a se repetir com frequência e passam a atrapalhar o sono, o quadro pode indicar que algo no organismo merece mais atenção. É justamente nesse ponto que especialistas acendem o alerta e explicam o que, de fato, é considerado dentro da normalidade.

De forma geral, acordar uma vez durante a madrugada para urinar pode ser considerado aceitável, principalmente quando a pessoa ingeriu mais líquidos à noite ou possui uma rotina que favorece esse comportamento.

O problema começa quando isso passa a ocorrer duas ou mais vezes com frequência, comprometendo a qualidade do sono e provocando cansaço no dia seguinte.

Além de interromper o descanso, esse tipo de situação pode estar ligado a diferentes fatores, como excesso de líquidos antes de dormir, consumo de café ou álcool no período noturno, retenção de líquidos ao longo do dia e até alterações de saúde que exigem avaliação médica.

Em homens, por exemplo, mudanças relacionadas à próstata também podem influenciar. Já em outros casos, o organismo pode estar apenas dando sinais de que alguns hábitos precisam ser ajustados.

Por isso, observar a frequência e o contexto dessas idas ao banheiro é fundamental.

Quando a situação deixa de ser esporádica e passa a atrapalhar o sono de forma constante, o ideal é buscar orientação médica. Mais do que um incômodo noturno, o sintoma pode revelar que o corpo está tentando chamar atenção para algo que não deve ser ignorado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!