Conheça a cidade brasileira fundada em 1667 onde o mar invade as ruas, reúne 60 ilhas e tem mais de 90 praias

Fenômeno provocado pela maré transforma as ruas de pedra do centro histórico em um impressionante “espelho d’água"

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Vamos Fugir Blog)

No litoral sul do Rio de Janeiro, uma cidade histórica guarda um fenômeno que impressiona visitantes do Brasil e do exterior.

Em Paraty, quando a maré sobe, a água do mar avança lentamente pelas ruas de pedra do centro histórico, criando um cenário incomum que transforma o chão em um grande espelho natural.

Quem visita a cidade pela primeira vez costuma se surpreender com a cena. Em determinados momentos do dia, a água cobre parte das vias do centro histórico e reflete os casarões coloniais, as portas coloridas e as igrejas centenárias que fazem parte da paisagem local.

O fenômeno não é resultado de enchentes ou problemas urbanos. Pelo contrário, ele faz parte de um planejamento que remonta ao período colonial.

As ruas foram construídas em nível ligeiramente mais baixo em relação ao mar, permitindo que a maré invadisse o local em momentos específicos.

Esse sistema natural ajudava na limpeza das vias de pedra, funcionando como uma espécie de lavagem periódica provocada pela própria maré.

Séculos depois, o mecanismo continua funcionando e se tornou um dos elementos mais curiosos da arquitetura urbana da cidade.

O efeito visual provocado pela água é um dos aspectos que mais chamam a atenção de quem visita o local. Durante a maré cheia, o reflexo das construções coloniais cria imagens que parecem duplicar a paisagem, formando o chamado “espelho d’água”.

Turistas costumam aguardar o momento exato da maré para fotografar o fenômeno, que modifica completamente o visual das ruas por alguns instantes.

Quando a maré recua, a água desaparece, e o centro histórico volta rapidamente ao seu ritmo normal, com pedestres circulando pelas pedras irregulares.

O centro histórico de Paraty é considerado um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais preservados do país. As ruas estreitas, os casarões brancos com janelas coloridas e as igrejas antigas ajudam a manter viva a atmosfera dos séculos passados.

