O vilarejo histórico conhecido como ‘Machu Picchu brasileira’ que preserva ruas de pedra e paisagens naturais impressionantes
Conhecida como “Machu Picchu brasileira”, vilarejo preserva ruínas de pedra do ciclo do diamante e paisagens marcantes da Chapada Diamantina
Escondido entre as montanhas da Chapada Diamantina, na Bahia, um pequeno vilarejo chama atenção pela atmosfera histórica e pelas paisagens impressionantes que parecem ter parado no tempo.
Igatu, distrito do município de Andaraí, ficou conhecido por muitos viajantes como a “Machu Picchu brasileira”, apelido que surgiu devido às antigas construções de pedra que dominam o cenário local.
Ao caminhar pelas ruas estreitas do vilarejo, o visitante encontra casas, muros e caminhos feitos quase inteiramente de pedra, herança do período de exploração de diamantes que marcou a região no século XIX.
Na época, Igatu chegou a ser um importante centro de mineração, atraindo trabalhadores e comerciantes em busca das pedras preciosas que tornaram a Chapada Diamantina famosa.
Com o declínio da mineração, grande parte da população deixou a região, e muitas construções ficaram abandonadas.
Com o passar dos anos, as ruínas e as casas de pedra acabaram se tornando um dos principais atrativos do lugar, preservando um cenário único que mistura história e natureza.
Hoje, Igatu mantém um ritmo tranquilo e acolhedor, típico de pequenos vilarejos do interior. O destino atrai principalmente turistas interessados em história, cultura e ecoturismo, além de aventureiros que exploram trilhas, mirantes e paisagens naturais ao redor da Chapada Diamantina.
Entre os destaques estão as formações rochosas, as vistas panorâmicas das montanhas e os caminhos antigos utilizados durante o ciclo do diamante.
