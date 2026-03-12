Dinheiro liberado: INSS libera R$ 3,3 bilhões e dá 10 dias para aposentados e pensionistas resgatarem valores

Prazo para contestar descontos indevidos e receber ressarcimento termina em 20 de março

Gabriel Yuri Souto - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Joédson Alves/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda podem recuperar valores descontados indevidamente de seus benefícios. O governo federal liberou R$ 3,3 bilhões para ressarcimento do INSS, porém o prazo para solicitar o dinheiro termina no dia 20 de março.

Até agora, cerca de 4,3 milhões de segurados já receberam aproximadamente R$ 2,9 bilhões. No entanto, ainda restam R$ 400 milhões disponíveis para resgate, segundo dados do programa de devolução.

As informações foram divulgadas em reportagem da jornalista Carolina Sott, publicada pelo portal ND Mais.

Quem pode receber o ressarcimento do INSS

O programa atende aposentados e pensionistas que sofreram descontos associativos sem autorização entre março de 2020 e março de 2025.

Podem receber o ressarcimento:

segurados que contestaram o desconto e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis

beneficiários que receberam respostas consideradas irregulares, como áudios ou assinaturas falsas

pessoas que possuem processos judiciais em andamento, desde que desistam da ação para aderir ao acordo administrativo

Além disso, idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas recebem o ressarcimento automaticamente na folha de pagamento.

Como solicitar o dinheiro

Primeiramente, o segurado precisa contestar o desconto indevido. Em seguida, deve registrar a solicitação em um dos canais oficiais.

O procedimento pode ser realizado por:

aplicativo ou site Meu INSS

telefone 135

agências dos Correios

Depois da contestação, a entidade responsável pelo desconto possui até 15 dias úteis para responder.

Caso a entidade não responda ou apresente justificativa irregular, o sistema libera a opção de aderir ao acordo de ressarcimento do INSS.

Passo a passo para solicitar pelo Meu INSS

Além disso, o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha

com CPF e senha Entre em “Consultar Pedidos”

Clique em “Cumprir Exigência”

Role a tela até o último comentário

Marque “Sim” em “Aceito receber”

Clique em Enviar

Depois da confirmação, o valor cai na conta onde o segurado recebe o benefício. Normalmente, o pagamento ocorre em até três dias úteis.

Atenção para evitar golpes

Além de seguir o prazo, aposentados e pensionistas devem ficar atentos a possíveis fraudes.

O INSS alerta que não envia links por WhatsApp ou SMS, não cobra taxas para liberar valores e também não utiliza intermediários.

Portanto, sempre utilize apenas os canais oficiais para consultar ou solicitar o ressarcimento do INSS.

