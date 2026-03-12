Dinheiro liberado: INSS libera R$ 3,3 bilhões e dá 10 dias para aposentados e pensionistas resgatarem valores
Prazo para contestar descontos indevidos e receber ressarcimento termina em 20 de março
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda podem recuperar valores descontados indevidamente de seus benefícios. O governo federal liberou R$ 3,3 bilhões para ressarcimento do INSS, porém o prazo para solicitar o dinheiro termina no dia 20 de março.
Até agora, cerca de 4,3 milhões de segurados já receberam aproximadamente R$ 2,9 bilhões. No entanto, ainda restam R$ 400 milhões disponíveis para resgate, segundo dados do programa de devolução.
As informações foram divulgadas em reportagem da jornalista Carolina Sott, publicada pelo portal ND Mais.
Quem pode receber o ressarcimento do INSS
O programa atende aposentados e pensionistas que sofreram descontos associativos sem autorização entre março de 2020 e março de 2025.
Podem receber o ressarcimento:
- segurados que contestaram o desconto e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis
- beneficiários que receberam respostas consideradas irregulares, como áudios ou assinaturas falsas
- pessoas que possuem processos judiciais em andamento, desde que desistam da ação para aderir ao acordo administrativo
Além disso, idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas recebem o ressarcimento automaticamente na folha de pagamento.
Como solicitar o dinheiro
Primeiramente, o segurado precisa contestar o desconto indevido. Em seguida, deve registrar a solicitação em um dos canais oficiais.
O procedimento pode ser realizado por:
- aplicativo ou site Meu INSS
- telefone 135
- agências dos Correios
Depois da contestação, a entidade responsável pelo desconto possui até 15 dias úteis para responder.
Caso a entidade não responda ou apresente justificativa irregular, o sistema libera a opção de aderir ao acordo de ressarcimento do INSS.
Passo a passo para solicitar pelo Meu INSS
Além disso, o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:
- Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha
- Entre em “Consultar Pedidos”
- Clique em “Cumprir Exigência”
- Role a tela até o último comentário
- Marque “Sim” em “Aceito receber”
- Clique em Enviar
Depois da confirmação, o valor cai na conta onde o segurado recebe o benefício. Normalmente, o pagamento ocorre em até três dias úteis.
Atenção para evitar golpes
Além de seguir o prazo, aposentados e pensionistas devem ficar atentos a possíveis fraudes.
O INSS alerta que não envia links por WhatsApp ou SMS, não cobra taxas para liberar valores e também não utiliza intermediários.
Portanto, sempre utilize apenas os canais oficiais para consultar ou solicitar o ressarcimento do INSS.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!