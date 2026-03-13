Lotofácil 3634: apostadores de três cidades acertam tudo e dividem prêmio milionário

Três cidades brasileiras acordaram com novos ganhadores após o sorteio da Lotofácil 3634 distribuir prêmio milionário

Gustavo de Souza - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A sorte apareceu para três brasileiros no concurso 3634 da Lotofácil. Apostadores das cidades de Nova Friburgo (RJ), Santa Maria (RS) e São Gonçalo (RJ) acertaram todas as 15 dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio principal.

Cada um dos vencedores receberá R$ 587.281,16. O sorteio ocorreu na noite de quinta-feira, e os ganhadores já podem solicitar o resgate do valor nas agências da Caixa Econômica Federal.

Dezenas premiadas

As dezenas sorteadas foram: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 e 25.

O resultado confirmou três apostas vencedoras com a sequência completa, o que fez o prêmio principal ser dividido entre os bilhetes premiados.

Outras loterias acumulam

Enquanto a Lotofácil teve ganhadores, outras modalidades administradas pela Caixa acumularam. Na Mega-Sena (concurso 2983), ninguém acertou as seis dezenas — 03, 15, 30, 32, 40 e 52 — e o prêmio subiu para R$ 75 milhões.

A Quina (6974) também acumulou e agora deve pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio. Já a Timemania (2366) elevou o prêmio para R$ 11,5 milhões, com o time do coração sorteado sendo o Vila Nova (GO). A Dia de Sorte (1187) também não teve vencedor, acumulando para R$ 2,7 milhões.

Lotofácil tem uma das melhores probabilidades

Entre as loterias brasileiras, a Lotofácil é conhecida por oferecer chances mais acessíveis ao apostador. Uma aposta simples custa R$ 3,50 e possui probabilidade de 1 em 3,3 milhões de acertar os 15 números.

Segundo a Caixa, também é possível aumentar as chances por meio do Bolão oficial, que permite dividir apostas com mais números entre vários participantes.

Apesar de depender da sorte, a modalidade segue entre as mais populares do país, especialmente quando concursos como o 3634 mostram que acertar todas as dezenas não é impossível.

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