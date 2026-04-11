Brasileiros têm direito a remédios gratuitos pelo SUS; veja como receber

Acesso a medicamentos gratuitos existe no SUS, mas depende da lista oficial, da indicação clínica e das regras de dispensação

Gustavo de Souza - 11 de abril de 2026

(Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O Sistema Único de Saúde (SUS) garante aos pacientes brasileiros remédios gratuitos, o que, para muitos em condições vulneráveis socialmente, é a única opção viável. Mas esse direito não significa receber qualquer remédio sem custo: a concessão depende de regras técnicas, da lista oficial do sistema e da avaliação clínica de cada caso.

O próprio Ministério da Saúde informa que a assistência farmacêutica é organizada em componentes específicos e que parte desses itens também pode ser retirada em farmácias credenciadas ao Farmácia Popular.

Na prática, têm direito aos remédios gratuitos os pacientes atendidos dentro das políticas públicas do SUS, desde que o medicamento esteja padronizado e a prescrição siga os protocolos definidos pela rede pública.

Essa oferta se divide entre os componentes Básico, Estratégico e Especializado da assistência farmacêutica, que atendem desde tratamentos mais comuns até doenças que exigem acompanhamento mais rigoroso.

Além disso, o Farmácia Popular ampliou esse acesso. Desde 2025, o programa passou a oferecer gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos do seu elenco, incluindo itens para doenças como hipertensão, diabetes e asma fora pontualidades. Para a retirada, o paciente precisa apresentar documento com foto, CPF e receita válida.

Já os medicamentos que não fazem parte das listas oficiais do SUS entraram em um campo mais restrito. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que, em regra, a Justiça não deve obrigar o poder público a fornecer remédios não incorporados ao sistema.

A exceção vale apenas em situações específicas, com exigências como inexistência de substituto terapêutico no SUS, comprovação científica de eficácia e incapacidade financeira do paciente.

Para quem busca atendimento, o primeiro passo continua sendo procurar a unidade de saúde ou a farmácia credenciada e verificar se o tratamento está contemplado pela política pública.

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