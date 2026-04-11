Wilder Morais fica de fora do “Acorda, Goiás” e aprofunda racha no PL

Liderado por Gustavo Gayer evento reuniu nomes da direita e ausência do pré-candidato a governo chamou atenção

Davi Galvão Davi Galvão -
Liderado por Gustavo Gayer evento reuniu nomes da direita e ausência do pré-candidato a governo chamou atenção
Liderado por Gustavo Gayer evento reuniu nomes da direita e ausência do pré-candidato a governo chamou atenção. (Foto: Redes Sociais)

O movimento conservador em Goiás se reuniu neste sábado (11) no evento “Acorda Goiás!”, realizado no Tatersal da Pecuária, em Goiânia, mas o que era para demonstrar força acabou escancarando um racha interno no Partido Liberal (PL).

Sob liderança do deputado federal Gustavo Gayer (PL) e com a presença de nomes de peso da direita nacional, como Nikolas Ferreira (PL-MG), o encontro teve como foco a união do campo conservador. Ainda assim, a ausência do senador Wilder Morais (PL), pré-candidato ao governo estadual, dominou os bastidores e evidenciou o distanciamento dentro do grupo.

O esvaziamento de Wilder ocorre em meio a divergências internas no partido. Gayer, que também aproveitou o evento para reforçar sua pré-candidatura ao Senado, nunca foi entusiasta da candidatura própria de Wilder ao governo de Goiás, o que ajuda a explicar o clima de divisão.

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O distanciamento entre os dois já vinha dando sinais. Em março, durante o evento “Rota 22”, realizado em Anápolis e liderado por Wilder, Gayer não compareceu. Agora, a ausência foi retribuída, reforçando a divisão entre as alas do partido.

De um lado, aliados de Wilder seguem defendendo sua pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas. De outro, há setores do PL que não embarcaram nesse projeto, mantendo postura mais distante e sem engajamento direto.

Os sinais de isolamento também ficaram evidentes na divulgação do evento. Wilder não apareceu na maior parte dos materiais de divulgação e evitou promover o encontro nas redes sociais.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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