6 coisas que você nunca deve colocar na máquina de lavar roupas, segundo técnicos de manutenção

Manter a rotina de lavagem em dia é essencial. No entanto, nem tudo pode ir direto para o cesto. Alguns objetos parecem inofensivos, mas causam prejuízos silenciosos.

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Polina Tankilevitch)

No dia a dia corrido, é comum usar a máquina de lavar como solução para quase tudo. Afinal, a praticidade parece compensar qualquer dúvida. No entanto, essa facilidade pode sair cara. Isso porque, segundo técnicos de manutenção, muitos defeitos recorrentes surgem justamente pelo uso inadequado do equipamento.

Além disso, diversos objetos colocados no tambor provocam danos que passam despercebidos no início. O problema é que os estragos nem sempre aparecem na hora.

Com o passar do tempo, pequenos impactos, excesso de peso e acúmulo de resíduos vão desgastando peças internas silenciosamente, até que o equipamento simplesmente pare de funcionar.

Por esse motivo, antes de iniciar o próximo ciclo, vale a pena redobrar a atenção. Assim, você garante que o que pretende lavar realmente pode ir à máquina e evita prejuízos desnecessários.

1. Tênis comuns

Apesar de muita gente lavar tênis na máquina, o impacto constante pode deformar o tambor e danificar o amortecedor interno. Além disso, o calçado também pode perder a estrutura.

Prefira a limpeza manual com escova e sabão neutro.

2. Tapetes pesados

Tapetes absorvem muita água e ficam extremamente pesados durante o ciclo. Esse excesso de peso força o motor e pode comprometer o eixo da máquina.

Em vez disso, opte por lavagem profissional ou mangueira no quintal.

3. Peças com metal exposto

Roupas com fivelas grandes, correntes ou aplicações metálicas podem arranhar o tambor. Com o tempo, esses riscos evoluem para ferrugem.

Sempre verifique etiquetas e vire as peças do avesso.

4. Travesseiros de espuma

Modelos de espuma tradicional acumulam água e não suportam o movimento intenso da centrifugação. Como resultado, deformam e perdem a função.

Confira as instruções do fabricante antes de lavar.

5. Bolsas estruturadas

Bolsas com armação rígida podem bater nas laterais do tambor e causar danos internos. Além disso, muitas possuem cola e materiais que se soltam com água.

A limpeza deve ser feita com pano úmido.

6. Roupas muito sujas de areia ou pelos

Areia, terra e excesso de pelos entopem filtros e mangueiras. Consequentemente, a máquina perde eficiência e pode apresentar falhas.

Sempre remova o excesso de sujeira antes da lavagem.

Com cuidados simples, você preserva o funcionamento do aparelho e evita gastos inesperados com manutenção.

