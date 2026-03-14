Bares e restaurantes de Goiânia podem ser obrigados a disponibilizar café amargo para clientes após projeto aprovado na Câmara

Ideia é garantir ao consumidor a opção de adoçar a bebida apenas se desejar

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Plenário da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia no começo deste mês pode obrigar bares, restaurantes e estabelecimentos similares da capital a disponibilizarem café sem açúcar aos clientes.

A matéria foi encaminhada ao Poder Executivo e agora aguarda análise do prefeito Sandro Mabel (UB), que decidirá pela sanção ou veto.

A proposta é de autoria do vereador Henrique Alves (MDB) e estabelece que os estabelecimentos mantenham o café amargo disponível, permitindo que o próprio cliente escolha se deseja acrescentar açúcar ou adoçante.

De acordo com o texto aprovado, a medida busca garantir ao consumidor a opção de consumir a bebida sem adição de açúcar, algo que nem sempre é oferecido em bares, restaurantes e lanchonetes da cidade.

Na justificativa apresentada na Câmara, o autor parlamentar argumenta que o café faz parte da rotina da maioria dos brasileiros e está presente em diferentes momentos do dia.

Apesar disso, o hábito de adicionar açúcar à bebida ainda é predominante, o que pode trazer impactos negativos à saúde a longo prazo.

Entre os problemas citados estão doenças relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, como obesidade e diabetes. O vereador também menciona que o consumo do café sem açúcar pode contribuir para melhorar a disposição e a concentração.

Outro ponto levantado na proposta é a dificuldade de pessoas com diabetes, sobrepeso ou outras comorbidades encontrarem estabelecimentos que ofereçam o café sem adoçar previamente.

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