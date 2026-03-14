Google Maps recebe a maior atualização da década com dois novos recursos

Ferramenta de navegação usada por milhões de pessoas passa por mudanças que prometem tornar a experiência mais inteligente e interativa

Daniella Bruno - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Rubaitul Azad/Pexels)

O Google Maps, um dos aplicativos de navegação mais utilizados do mundo, acaba de receber uma das maiores atualizações dos últimos anos.

A plataforma passou por mudanças importantes e ganhou dois novos recursos que prometem transformar a forma como os usuários exploram cidades, planejam rotas e encontram lugares.

A atualização introduz ferramentas baseadas em inteligência artificial e melhorias visuais na navegação. Com isso, o aplicativo deixa de ser apenas um sistema de rotas e passa a funcionar cada vez mais como um assistente digital de mobilidade.

Segundo especialistas em tecnologia, essas mudanças representam a maior transformação do aplicativo em mais de uma década.

Novo recurso permite conversar com o Google Maps

Uma das principais novidades é a função “Ask Maps”, que integra inteligência artificial ao aplicativo. Com esse recurso, os usuários podem fazer perguntas diretamente ao Google Maps usando linguagem natural, quase como se estivessem conversando com um assistente virtual.

Na prática, isso significa que a pessoa pode pedir recomendações de lugares, planejar roteiros de viagem ou descobrir opções próximas com base em preferências pessoais.

Por exemplo, será possível perguntar ao aplicativo onde encontrar restaurantes específicos, atrações turísticas ou até sugestões de trajetos mais interessantes. A ferramenta analisa dados de milhões de lugares cadastrados na plataforma para oferecer respostas mais personalizadas e relevantes.

Além disso, o sistema aprende gradualmente com as preferências do usuário, tornando as recomendações cada vez mais precisas.

Navegação mais visual e imersiva

Outra grande novidade da atualização é o recurso chamado “Immersive Navigation”, que oferece uma experiência de navegação muito mais visual e detalhada.

Com essa funcionalidade, o aplicativo passa a mostrar mapas em 3D mais realistas, com representações de prédios, ruas, cruzamentos e outros elementos do ambiente urbano.

Esse tipo de visualização ajuda os motoristas e pedestres a compreender melhor o trajeto, especialmente em áreas movimentadas ou desconhecidas. Além disso, o sistema também aprimora as orientações de navegação, tornando as instruções mais claras e intuitivas.

Outro diferencial é que o aplicativo agora consegue mostrar detalhes importantes da rota, como faixas de trânsito, pontos de referência e áreas próximas ao destino final.

Como resultado, a experiência de navegação se torna mais segura e fácil de entender.

Google Maps caminha para uma nova fase

Com essas mudanças, o Google Maps dá mais um passo em direção ao uso avançado de inteligência artificial. O objetivo da empresa é transformar o aplicativo em uma plataforma cada vez mais inteligente e capaz de auxiliar os usuários em diferentes situações do dia a dia.

A integração com IA também acompanha uma tendência maior da empresa, que vem incorporando tecnologias inteligentes em vários de seus produtos.

Assim, o Google Maps deixa de ser apenas um aplicativo de mapas e passa a funcionar como um verdadeiro assistente digital de mobilidade, capaz de ajudar usuários a descobrir lugares, planejar viagens e navegar com mais precisão.

Para milhões de pessoas que utilizam o serviço diariamente, essa atualização promete tornar os trajetos mais práticos, informativos e personalizados.

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