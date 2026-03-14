Refúgio perto de Goiânia: Lobo Cabanas vira destino para quem busca descanso e privacidade em meio à natureza

Estadia convida os visitantes a desacelerar, aproveitar o silêncio da natureza e viver momentos especiais longe da correria do dia a dia

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Lobo Cabanas. (Foto: Divulgação)
Lobo Cabanas. (Foto: Divulgação)

Para quem deseja fazer uma pausa na rotina e aproveitar momentos de tranquilidade perto da capital, a Lobo Cabanas surge como uma opção cada vez mais procurada para descanso.

Localizada em meio ao Cerrado, a hospedagem fica a cerca de 30 minutos de Goiânia e aposta em uma proposta intimista para quem busca conexão com a natureza e calmaria.

O espaço foi pensado para proporcionar uma experiência diferenciada de hospedagem, unindo conforto, charme e privacidade em um ambiente acolhedor.

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A estadia convida os visitantes a desacelerar, aproveitar o silêncio da natureza e viver momentos especiais longe da correria do dia a dia.

A proposta do local é transformar uma simples hospedagem em uma experiência completa. Cercado por paisagens naturais típicas do Cerrado goiano, o ambiente favorece momentos de contemplação, descanso e reconexão, sendo uma escolha ideal para casais ou para quem deseja passar alguns dias relaxando em meio à natureza.

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Lobo Cabanas. (Foto: Divulgação)
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Lobo Cabanas. (Foto: Divulgação)

Outro diferencial é a localização estratégica. Por estar a poucos quilômetros da capital, a experiência se torna uma alternativa prática para pequenas viagens ou escapadas de fim de semana para moradores de Goiânia e de outras cidades da região.

Quem quiser conhecer mais sobre a experiência oferecida pela Lobo Cabanas ou obter informações sobre reservas pode acessar o perfil oficial no Instagram, pelo @lobo.cabanas. O espaço está localizado no município de Leopoldo de Bulhões (GO), a cerca de 30 minutos de Goiânia.

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Damara Dantas

Gestora comercial e de projetos especiais. Colabora com Portal 6 desde abril de 2025.

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