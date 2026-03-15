Apostas feitas na mesma lotérica em Brasília levam mais de R$ 1 milhão cada na Lotofácil

Sorteio foi realizado no último sábado (14) e chamou a atenção pela situação inusitada

Augusto Araújo - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Duas apostas do Distrito Federal (DF) tiraram a sorte grande e levaram o prêmio máximo da Lotofácil, sorteado no último sábado (14).

Na ocasiões, foram selecionadas no concurso de número 3636 as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24 – 25.

Chama a atenção um detalhes a respeito da premiação, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Isso porque as duas apostas ganhadoras foram feitas na mesma lotérica – a Lotérica Jade, em Brasília – e na modalidade simples.

Dessa forma, ambas foram premiadas com o mesmo valor: R$ 1.017.582,91.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a CEF, para confirmar se houve mesmo essa tremenda coincidência.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!