Apostas feitas na mesma lotérica em Brasília levam mais de R$ 1 milhão cada na Lotofácil
Sorteio foi realizado no último sábado (14) e chamou a atenção pela situação inusitada
Duas apostas do Distrito Federal (DF) tiraram a sorte grande e levaram o prêmio máximo da Lotofácil, sorteado no último sábado (14).
Na ocasiões, foram selecionadas no concurso de número 3636 as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24 – 25.
Chama a atenção um detalhes a respeito da premiação, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF).
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Isso porque as duas apostas ganhadoras foram feitas na mesma lotérica – a Lotérica Jade, em Brasília – e na modalidade simples.
Dessa forma, ambas foram premiadas com o mesmo valor: R$ 1.017.582,91.
A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a CEF, para confirmar se houve mesmo essa tremenda coincidência.
Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamento.
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