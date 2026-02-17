Menos de 6 meses após último reajuste, passagem de ônibus no Entorno do Distrito Federal fica 11% mais cara

Medida deve impactar cerca de 380 mil trabalhadores, que se deslocam diariamente das cidades goianas

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Passagem de ônibus no Entorno do Distrito Federal fica mais cara. (Foto: Divulgação/SEDF)

Menos de seis meses desde o último reajuste, as passagens de ônibus que atendem às cidades goianas no Entorno do Distrito Federal (DF) devem passar por uma nova alta. Isso porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou mais um aumento nas tarifas.

Trata-se de um reajuste anual de 1,586% no transporte rodoviário interestadual semiurbano que conecta o Entorno ao DF.

Por enquanto, isso não chega diretamente ao usuário. Segundo a ANTT, os efeitos financeiros dependem da aprovação e formalização de um acordo que ainda tramita no órgão.

Ainda assim, já é possível esperar pelos valores atualizados. A taxa passa de R$ 0,147607 para R$ 0,164450 por passageiro-quilômetro. Com isso, o aumento final chega a 11,41% em relação ao preço atualmente vigente.

As alterações seguem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e do preço do óleo diesel. A ANTT defende que as tarifas ainda estão defasadas, o que pode comprometer a qualidade do serviço.

Em 22 de setembro de 2025, o órgão já havia aplicado aumento de 2,9%. Estimativas apontam que as alterações impactam cerca de 380 mil trabalhadores que se deslocam diariamente.

