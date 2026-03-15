Jovem é morto a tiros durante festa em Alto Paraíso de Goiás e é encontrado apenas de cueca

Testemunhas relatam que haveria cerca de 500 participantes no evento, o que dificultou trabalho de buscas por possíveis autores

Augusto Araújo - 15 de março de 2026

Vítima foi encontrada morta após tiroteio em Alto Paraíso de Goiás. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros durante um evento realizado na zona rural de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, na madrugada deste domingo (15).

O crime aconteceu em um bar às margens da GO-239, onde ocorria uma festa de cavalgada que reunia centenas de pessoas.

De acordo com testemunhas, por volta de 00h40 foram ouvidos vários disparos de arma de fogo no local. O barulho causou tumulto e correria entre os participantes do evento, que tentaram se afastar da área.

Após os disparos cessarem, algumas pessoas se aproximaram e encontraram a vítima caída no chão. O jovem se encontrava utilizando apenas uma cueca, que estava parcialmente abaixada.

Ainda segundo os relatos, o bar estava escuro e com cerca de 500 participantes, o que dificultou a identificação do autor ou autores dos disparos.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia no local. O corpo da vítima foi recolhido para os procedimentos legais.

O caso deve ser investigado para esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis pelos disparos.

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros durante um evento realizado na zona rural de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, na madrugada deste domingo (15). O crime aconteceu em um bar às margens da GO-239, onde ocorria uma festa de cavalgada que reunia… pic.twitter.com/XY8tKtRCDw — Portal 6 (@portal6noticias) March 15, 2026

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