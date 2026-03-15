O peixe que supera o salmão e lidera ranking de ômega 3, segundo nutricionistas

Um peixe comum e acessível pode oferecer ainda mais benefícios nutricionais do que um dos alimentos mais famosos das dietas saudáveis

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Durante muitos anos, o salmão ocupou o topo da lista quando o assunto era alimentação saudável. Rico em proteínas e em ácidos graxos essenciais, ele se tornou símbolo de dietas equilibradas e ganhou espaço em restaurantes e cardápios domésticos.

No entanto, pesquisas recentes mostram que outro peixe pode entregar ainda mais benefícios nutricionais. Trata-se da cavala, também conhecida como cavalinha, um alimento abundante em diversos países e cada vez mais valorizado por especialistas em nutrição.

Além de ser mais acessível em muitas regiões, esse peixe apresenta uma concentração ainda maior de ômega 3 — nutriente essencial para o funcionamento do organismo.

Nesse cenário, a cavala passa a chamar atenção não apenas pelo valor nutricional, mas também pelo potencial de substituir alimentos mais caros nas dietas saudáveis.

Peixe tem mais ômega 3 que o salmão

Estudos apontam que a cavala pode conter cerca de 5.134 miligramas de ômega-3 a cada 100 gramas. Em comparação, o salmão apresenta aproximadamente 2.260 miligramas na mesma quantidade, ou seja, menos da metade.

Esse dado coloca o peixe entre as melhores fontes naturais dessa gordura saudável.

O ômega 3 desempenha papel fundamental no organismo. Ele ajuda a proteger o coração, contribui para o funcionamento do cérebro e ainda participa do controle de processos inflamatórios no corpo.

Além disso, pesquisas associam o consumo regular desse nutriente à melhora da memória, do humor e da saúde cardiovascular.

Por esse motivo, especialistas recomendam incluir peixes ricos em ômega 3 na alimentação semanal.

Benefícios vão além da nutrição

Além da alta concentração de ácidos graxos, a cavala também fornece proteínas de qualidade, vitaminas e minerais importantes para o organismo.

Outro ponto positivo envolve a acessibilidade. Diferentemente do salmão — que costuma ter preço elevado no mercado — esse peixe aparece com mais frequência em feiras e peixarias e pode custar significativamente menos.

Consequentemente, ele se torna uma alternativa interessante para quem deseja manter uma alimentação equilibrada sem aumentar muito os gastos.

Além disso, o consumo regular de peixes ricos em ômega 3 pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e contribuir para o bom funcionamento do organismo como um todo.

Assim, incluir esse alimento no cardápio pode ser uma estratégia simples e eficiente para melhorar a qualidade da dieta.

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