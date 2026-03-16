Motociclista morto em acidente na GO-451, em Campo Limpo de Goiás, é identificado

Vítima morreu ainda no local após colisão registrada na tarde desta segunda-feira (16)

Pedro Ribeiro - 16 de março de 2026

Tiago da Silva Souza tinha 36 anos. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Tiago da Silva Souza, de 36 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (16), na GO-451, na altura de Campo Limpo de Goiás.

Mais cedo, o Portal 6 mostrou que a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro nas proximidades de uma ponte.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para a pista e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

A colisão envolveu uma moto e uma Fiat Strada.

O condutor do carro, de 53 anos, acionou o socorro e sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado para atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos necessários.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas.

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