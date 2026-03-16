Receita de bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro: muito fácil de fazer

Sobremesa combina massa de baunilha, recheio cremoso de Leite Ninho e cobertura de brigadeiro, resultando em um bolo gelado perfeito para festas e ocasiões especiais

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@vanessacosta.receitas)

O bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro é uma das sobremesas que mais fazem sucesso em aniversários e reuniões de família. Além de ser cremoso e molhadinho, o doce chama atenção pela combinação entre chocolate e leite em pó. Por isso, a receita costuma agradar tanto crianças quanto adultos.

A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo Vanessa Costa, do perfil @vanessacosta.receitas, que publicou o preparo nas redes sociais. Segundo ela, o bolo foi preparado para o aniversário de um ano da sobrinha. Assim, a sobremesa acabou chamando atenção pela textura macia e pelo recheio generoso.

Além disso, o preparo é considerado simples. Dessa forma, qualquer pessoa consegue fazer o bolo em casa usando ingredientes fáceis de encontrar.

Ingredientes do bolo de baunilha

Para preparar a massa do bolo, você vai precisar de:

4 ovos

1 e 1/2 xícara de açúcar

100 ml de leite

100 ml de óleo

2 xícaras de farinha de trigo

baunilha a gosto

1 colher (sopa) de fermento em pó

A receita utiliza xícara de 220 ml como medida.

Ingredientes do recheio de Leite Ninho

O recheio cremoso leva poucos ingredientes. Além disso, a quantidade rende o suficiente para dois bolos quando combinado com o brigadeiro.

1 lata de Leite Ninho (380 g)

1 lata de leite condensado (395 g)

2 caixas de creme de leite (400 g)

Primeiramente, bata todos os ingredientes bem gelados por cerca de cinco minutos. Assim, o creme fica firme, homogêneo e pronto para rechear o bolo.

Ingredientes do brigadeiro

A cobertura de brigadeiro completa o sabor da sobremesa. Além disso, ela garante uma textura mais cremosa ao recheio.

2 latas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

250 g de chocolate

60 g de chocolate em pó 50% cacau

Leve todos os ingredientes ao fogo médio. Enquanto isso, mexa constantemente para evitar que o creme grude no fundo da panela. O ponto ideal aparece quando o brigadeiro começa a cair em blocos da colher ou da concha.

Depois disso, deixe o creme esfriar em temperatura ambiente antes de usar.

Calda para molhar o bolo

Para deixar o bolo ainda mais úmido, a receita utiliza uma calda simples.

Ingredientes:

50 ml de leite condensado

350 ml de água

Basta misturar bem os ingredientes até formar uma calda homogênea.

Montagem e rendimento

A montagem do bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro segue um processo simples. Primeiro, prepare a massa de baunilha e asse em uma forma de 23 x 34 cm. Em seguida, espere o bolo esfriar antes de cortar.

Depois disso, corte a massa ao meio. Em seguida, regue com a calda e espalhe o recheio de Leite Ninho. Por fim, finalize com o brigadeiro.

Segundo Vanessa Costa, um truque importante ajuda muito na montagem. Ela recomenda congelar o bolo antes de cortar. Dessa maneira, fica mais fácil fazer pedaços uniformes e bem definidos.

Por fim, a receita rende aproximadamente 24 unidades, sendo uma ótima opção para festas, aniversários ou encontros em família.

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