Receita de bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro: muito fácil de fazer
Sobremesa combina massa de baunilha, recheio cremoso de Leite Ninho e cobertura de brigadeiro, resultando em um bolo gelado perfeito para festas e ocasiões especiais
O bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro é uma das sobremesas que mais fazem sucesso em aniversários e reuniões de família. Além de ser cremoso e molhadinho, o doce chama atenção pela combinação entre chocolate e leite em pó. Por isso, a receita costuma agradar tanto crianças quanto adultos.
A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo Vanessa Costa, do perfil @vanessacosta.receitas, que publicou o preparo nas redes sociais. Segundo ela, o bolo foi preparado para o aniversário de um ano da sobrinha. Assim, a sobremesa acabou chamando atenção pela textura macia e pelo recheio generoso.
Além disso, o preparo é considerado simples. Dessa forma, qualquer pessoa consegue fazer o bolo em casa usando ingredientes fáceis de encontrar.
Ingredientes do bolo de baunilha
Para preparar a massa do bolo, você vai precisar de:
- 4 ovos
- 1 e 1/2 xícara de açúcar
- 100 ml de leite
- 100 ml de óleo
- 2 xícaras de farinha de trigo
- baunilha a gosto
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
A receita utiliza xícara de 220 ml como medida.
Ingredientes do recheio de Leite Ninho
O recheio cremoso leva poucos ingredientes. Além disso, a quantidade rende o suficiente para dois bolos quando combinado com o brigadeiro.
- 1 lata de Leite Ninho (380 g)
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- 2 caixas de creme de leite (400 g)
Primeiramente, bata todos os ingredientes bem gelados por cerca de cinco minutos. Assim, o creme fica firme, homogêneo e pronto para rechear o bolo.
Ingredientes do brigadeiro
A cobertura de brigadeiro completa o sabor da sobremesa. Além disso, ela garante uma textura mais cremosa ao recheio.
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 250 g de chocolate
- 60 g de chocolate em pó 50% cacau
Leve todos os ingredientes ao fogo médio. Enquanto isso, mexa constantemente para evitar que o creme grude no fundo da panela. O ponto ideal aparece quando o brigadeiro começa a cair em blocos da colher ou da concha.
Depois disso, deixe o creme esfriar em temperatura ambiente antes de usar.
Calda para molhar o bolo
Para deixar o bolo ainda mais úmido, a receita utiliza uma calda simples.
Ingredientes:
- 50 ml de leite condensado
- 350 ml de água
Basta misturar bem os ingredientes até formar uma calda homogênea.
Montagem e rendimento
A montagem do bolo gelado de Leite Ninho com brigadeiro segue um processo simples. Primeiro, prepare a massa de baunilha e asse em uma forma de 23 x 34 cm. Em seguida, espere o bolo esfriar antes de cortar.
Depois disso, corte a massa ao meio. Em seguida, regue com a calda e espalhe o recheio de Leite Ninho. Por fim, finalize com o brigadeiro.
Segundo Vanessa Costa, um truque importante ajuda muito na montagem. Ela recomenda congelar o bolo antes de cortar. Dessa maneira, fica mais fácil fazer pedaços uniformes e bem definidos.
Por fim, a receita rende aproximadamente 24 unidades, sendo uma ótima opção para festas, aniversários ou encontros em família.
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