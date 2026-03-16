Receita de frango assado na frigideira: é a melhor, ensinada pelas avós

Técnica tradicional mistura frango dourado, batatas fritas e molho encorpado, criando um prato simples e cheio de sabor

Layne Brito -
Receita de frango assado na frigideira
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Algumas receitas simples continuam sendo as mais lembradas na mesa de família. Esse frango feito na frigideira segue um método tradicional muito usado pelas avós: primeiro a carne cozinha no molho para ficar macia e saborosa.

Depois, o frango é frito junto com as batatas para ganhar aquela cor dourada e textura irresistível.

O segredo está justamente nesse processo em duas etapas, que permite que o frango absorva bem o tempero e depois fique crocante por fora.

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As batatas também entram no preparo e ajudam a completar o prato, absorvendo o sabor do molho e da fritura.

Ingredientes

  • 1 frango cortado em pedaços
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 cebolas médias
  • 4 batatas descascadas e cortadas
  • azeite ou óleo
  • sal a gosto
  • pimenta a gosto
  • molho de tomate ou tomates inteiros
  • algumas gotas de limão
  • 1 gema de ovo (opcional para dar cremosidade ao molho)

Modo de preparo

  1. Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite ou óleo.
  2. Coloque o alho picado e deixe dourar levemente.
  3. Acrescente o molho de tomate e deixe começar a ferver.
  4. Coloque os pedaços de frango no molho e deixe cozinhar até ficarem bem macios.
  5. Retire o frango da panela e reserve.
  6. No mesmo molho, coloque as batatas e deixe cozinhar até ficarem macias.
  7. Quando estiverem prontas, retire também as batatas.
  8. Em uma frigideira com óleo quente, coloque o frango e as batatas juntos para fritar até ficarem bem dourados.
  9. Frite também as cebolas até ficarem levemente douradas.
  10. Se desejar, devolva tudo rapidamente ao molho para envolver os sabores antes de servir.
  11. Finalize com algumas gotas de limão.

O resultado é um prato suculento, com frango dourado, batatas fritas e um molho cheio de sabor, exatamente como nas receitas tradicionais de família.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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