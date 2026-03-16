Receita de frango assado na frigideira: é a melhor, ensinada pelas avós
Técnica tradicional mistura frango dourado, batatas fritas e molho encorpado, criando um prato simples e cheio de sabor
Algumas receitas simples continuam sendo as mais lembradas na mesa de família. Esse frango feito na frigideira segue um método tradicional muito usado pelas avós: primeiro a carne cozinha no molho para ficar macia e saborosa.
Depois, o frango é frito junto com as batatas para ganhar aquela cor dourada e textura irresistível.
O segredo está justamente nesse processo em duas etapas, que permite que o frango absorva bem o tempero e depois fique crocante por fora.
As batatas também entram no preparo e ajudam a completar o prato, absorvendo o sabor do molho e da fritura.
Ingredientes
- 1 frango cortado em pedaços
- 3 dentes de alho picados
- 2 cebolas médias
- 4 batatas descascadas e cortadas
- azeite ou óleo
- sal a gosto
- pimenta a gosto
- molho de tomate ou tomates inteiros
- algumas gotas de limão
- 1 gema de ovo (opcional para dar cremosidade ao molho)
Modo de preparo
- Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite ou óleo.
- Coloque o alho picado e deixe dourar levemente.
- Acrescente o molho de tomate e deixe começar a ferver.
- Coloque os pedaços de frango no molho e deixe cozinhar até ficarem bem macios.
- Retire o frango da panela e reserve.
- No mesmo molho, coloque as batatas e deixe cozinhar até ficarem macias.
- Quando estiverem prontas, retire também as batatas.
- Em uma frigideira com óleo quente, coloque o frango e as batatas juntos para fritar até ficarem bem dourados.
- Frite também as cebolas até ficarem levemente douradas.
- Se desejar, devolva tudo rapidamente ao molho para envolver os sabores antes de servir.
- Finalize com algumas gotas de limão.
O resultado é um prato suculento, com frango dourado, batatas fritas e um molho cheio de sabor, exatamente como nas receitas tradicionais de família.
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