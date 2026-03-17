Bombeiros seguem buscas por mulher levada pela chuva na Marginal Botafogo, em Goiânia

Testemunhas que passavam pelo local relataram ter visto a vítima sendo levada pela correnteza e, em determinado ponto, afundar

Davi Galvão Davi Galvão -
Bombeiros seguem procurando pela vítima. (Foto: Divulgação)
Bombeiros seguem procurando pela vítima. (Foto: Divulgação)

As equipes do Corpo de Bombeiros reiniciaram, às 06h desta terça-feira (17), a operação de busca pela mulher que desapareceu após ser levada por uma cabeça d’água no canal da Marginal Botafogo.

O incidente ocorreu no final da tarde de segunda-feira (16), por volta das 18h20, em Goiânia.

A vítima estava acompanhada por outro homem. Segundo as informações colhidas pelas equipes de resgate, o casal, que vive em situação de rua, se banhava no canal quando o volume de água subiu repentinamente, arrastando ambos.

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O primeiro conseguiu sair do leito do córrego e tentou socorrer a companheira, mas não obteve sucesso.

Testemunhas que passavam pelo local relataram ter visto a mulher sendo levada pela correnteza e, em determinado ponto, submergir.

O homem foi socorrido por uma unidade de resgate com uma possível luxação no ombro, sofrida durante a tentativa de salvamento, e encaminhado ao Cais Vila Nova.

Mobilização e perímetro de buscas

Ainda na noite de segunda-feira (16), os bombeiros empenharam 15 militares e cinco viaturas na operação.

O trabalho envolveu varreduras de superfície com botes, buscas terrestres em pontas e trechos sem asfalto da Marginal, além do suporte aéreo de drones equipados com câmeras térmicas.

Nesta manhã, os mergulhadores e a equipe náutica concentram os esforços no Córrego Botafogo, estendendo o perímetro de busca até a ponte do Setor Goiânia 2, nas proximidades do Rio Meia Ponte.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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