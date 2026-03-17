Com menos de 10 mil habitantes, vila charmosa e com ruas de pedra virou o destino gastronômico nº 1 do mundo em 2026

Com apenas 8 mil habitantes, cidade mineira conquista o mundo ao unir história preservada, turismo forte e uma gastronomia que virou referência global

Gabriel Dias - 17 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Rolê Família)

No alto das montanhas mineiras, uma pequena vila tem chamado a atenção de viajantes do mundo inteiro — e não apenas pela arquitetura colonial.

Entre ruas de pedra e casarões preservados, Tiradentes vive um momento raro: virou referência global quando o assunto é gastronomia.

Com pouco menos de 8 mil habitantes, o município consegue algo curioso — oferece praticamente o mesmo número de leitos em hospedagens.

O dado revela o impacto do turismo em uma cidade que nasceu no auge do ciclo do ouro, por volta de 1702, e que hoje se reinventa sem abrir mão da própria história.

Ao caminhar pelo centro histórico, o visitante encontra vestígios de diferentes épocas. O Largo das Forras, por exemplo, guarda no nome a memória de um passado marcado pela escravidão, enquanto igrejas como a Matriz de Santo Antônio exibem a riqueza artística do período barroco.

O conjunto arquitetônico, preservado desde o tombamento em 1938, é considerado um dos mais bem conservados do Brasil.

Mas não é só o passado que atrai. Tiradentes ganhou projeção internacional após o Festival de Cultura e Gastronomia, criado em 1998, colocar a cidade no mapa culinário do país.

Em 2026, o reconhecimento ultrapassou fronteiras: a tradicional revista Condé Nast Traveller incluiu o destino entre os melhores lugares do mundo para comer.

Fora do evento, a experiência continua. Restaurantes locais combinam tradição mineira com técnicas contemporâneas, enquanto produtores da região mantêm práticas artesanais, como a produção de cachaça em alambiques históricos.

Além da gastronomia, a cidade oferece passeios que conectam cultura e natureza. A Maria Fumaça, que liga Tiradentes a São João del-Rei, segue como uma das atrações mais procuradas, assim como as trilhas da Serra de São José, que revelam cachoeiras e mirantes.

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