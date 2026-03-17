“Domingão na casa do sogrão”: postagem em churrasco valida justa causa de vigilante que estava de atestado, em Goiás

Para o TRT-GO, comportamento do trabalhador rompeu a confiança necessária para a manutenção do vínculo empregatício

Davi Galvão Davi Galvão -
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Imagem ilustrativa de churrasco (Foto: Reprodução/ Cookie_studio/Freepik)

Um vigilante de Santa Helena de Goiás teve a demissão por justa causa mantida após apresentar atestado médico e postar fotos em um churrasco nas redes sociais.

A decisão foi confirmada de forma unânime pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), que considerou a conduta incompatível com o estado de saúde alegado uma quebra fatal de confiança.

No processo, consta que o trabalhador entregou um atestado no sábado para tratar sinusite e reação alérgica, com recomendação de dois dias de repouso.

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No domingo, porém, publicou imagens de carnes e bebidas com a legenda: “domingão mais ou menos na casa do sogrão”.

Em defesa, o vigilante alegou que a punição foi desproporcional e que apenas participou de um almoço familiar.

Ele argumentou que a empresa deveria ter aplicado punições graduais, como advertências, antes de optar pela demissão máxima.

Decisão judicial

O relator do processo, desembargador Daniel Viana Júnior, manteve a sentença da 4ª Vara do Trabalho de Rio Verde.

O magistrado destacou que o comportamento do funcionário durante o período de convalescença justifica a rescisão imediata, sem necessidade de advertências prévias.

“A participação em evento social durante período de afastamento médico caracteriza comportamento incompatível com o estado de recuperação indicado no atestado”, pontuou.

O tribunal também rejeitou a tese de demora na punição, já que a demissão ocorreu em 05 de setembro, apenas quatro dias após a postagem.

Para os magistrados, o lazer durante a licença médica comprova má-fé e invalida o propósito do afastamento. A decisão ainda admite recurso.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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