Fábrica é fechada e deve ser multada em mais de R$ 20 mil após infestação de baratas

Fábrica de pães é interditada em Fortaleza após infestação de baratas; mais de 11 toneladas de alimentos foram apreendidas

Gabriel Dias - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agefis)

Uma operação de fiscalização sanitária em Fortaleza terminou com o impedimento com uma fábrica sendo impedida de funcionar após a identificação de uma situação considerada crítica pelas autoridades.

O local apresentava sinais de infestação de pragas e irregularidades que colocavam em risco a saúde dos consumidores.

A ação foi conduzida pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que encontrou principalmente baratas circulando no ambiente de produção e armazenamento dos alimentos. Diante das condições, a unidade foi imediatamente interditada.

Durante a operação, equipes recolheram cerca de 11,5 toneladas de produtos de panificação, entre eles pães de diferentes tipos, salgados, itens de confeitaria e recheios. Todo o material foi considerado impróprio para consumo e será descartado.

Segundo o órgão, as irregularidades foram constatadas ainda no início da semana, e a retirada dos produtos foi concluída dois dias depois.

A fabricação e o armazenamento ocorriam em ambiente contaminado, o que motivou a adoção das medidas mais rigorosas.

Além da interdição, a empresa foi autuada em duas infrações com base na legislação municipal. A primeira está relacionada à comercialização de alimentos sem observância das normas sanitárias, considerada uma infração grave.

Já a segunda envolve o funcionamento com licença sanitária vencida desde 2022, além de atividades não autorizadas.

Somadas, as penalidades podem chegar a aproximadamente R$ 24 mil. No entanto, o valor definitivo ainda será definido após a análise do processo administrativo.

A empresa terá prazo para apresentar defesa, enquanto as autoridades avaliam possíveis sanções adicionais, que podem incluir até a cassação de licenças e alvarás.

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