Operação intensifica fiscalização em Anápolis após proibição de fórmulas infantis da Nestlé

Medida foi tomada em caráter preventivo em decorrência ao risco de contaminação pela toxina cereulide

Gabriella Pinheiro - 12 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de operação integrada entre Procon e Vigilância Sanitária de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Pouco menos de uma semana após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicar uma resolução que determina a proibição da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis da empresa Nestlé Brasil Ltda., uma operação do Procon com a Vigilância Sanitária de Anápolis intensificou as ações preventivas no município.

Publicada na última quarta-feira (07), a Resolução nº 32/2026 foi adotada em decorrência do risco de contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode ocasionar vômitos persistentes, diarreia e letargia. A medida tem caráter preventivo.

Entre as marcas atingidas estão: Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. Todas são produzidas em uma fábrica localizada na Holanda.

Ao Portal 6, o gerente de Fiscalização do Procon de Anápolis, Pedro Henrique F. Bernardes, informou que, a partir desta segunda-feira (12) e ao longo da semana, o órgão estará junto à Vigilância Sanitária realizando operações em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos que comercializam fórmulas infantis.

Nesta segunda-feira, por exemplo, as fiscalizações tiveram como alvo a região da Vila Jaiara, no início da Avenida Fernando Costa, a partir das 14h.

“Já foram encontrados lotes com risco de contaminação em duas farmácias de Anápolis durante a manhã, ambas no bairro Jundiaí. À tarde, as ações seguem para a região da Jaiara e, ao longo da semana, atenderão os quatro cantos da cidade.”, afirmou.

Caso em Anápolis

Conforme noticiado pelo Portal 6, a vereadora Andreia Rezende (Avante) publicou um vídeo nas redes sociais relatando que a filha dela, Cecília, de apenas 1 ano, passou mal após consumir uma fórmula infantil do lote 5301046041, que consta na lista divulgada pela Anvisa sobre produtos possivelmente contaminados.

“A minha filha adoeceu. Ela acordava gritando com dor abdominal durante a madrugada. Teve vômito, diarreia, letargia, febre… foi desesperador. Estávamos tratando tudo isso sem saber a causa, levantando diversas hipóteses, utilizando antibióticos e outras medicações”, relatou a parlamentar.

Confira a seguir os produtos que foram atingidos pela restrição da Anvisa:

Orientações

A Prefeitura de Anápolis reforça que, em caso de identificação de algum lote proibido ou em situações de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 98489-7090.

Uma das recomendações é verificar o número do lote nos rótulos das fórmulas infantis que estejam em casa. Caso o consumidor identifique um produto proibido, deve procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Nestlé para orientações sobre troca ou devolução.

Se a criança apresentar sintomas, é fundamental buscar atendimento médico e, sempre que possível, levar a embalagem do produto. Em casos de urgência ou emergência, as crianças devem ser encaminhadas imediatamente para a UPA Pediátrica.

