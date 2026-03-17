Homem é preso em Anápolis após aplicar golpe do “bilhete premiado” em vários estados do Brasil

Suspeito já possuía passagens policiais em pelo menos três outros locais do país

Natália Sezil - 17 de março de 2026

Homem foi preso após polícia descobrir que ele aplicava o golpe do “bilhete premiado”. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 49 anos, foi preso em Anápolis, na manhã desta terça-feira (17), suspeito de cometer estelionato em vários estados do Brasil.

Ele já vinha sendo investigado por aplicar o golpe do “bilhete premiado” como parte de uma associação criminosa, que atuava de forma integrada pelo território nacional.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem já possui passagens policiais por golpes aplicados no Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal (DF).

Desta vez, ele foi localizado dentro de uma casa no Residencial Flor do Cerrado, região Nordeste da cidade, e preso preventivamente. O suspeito foi, então, levado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.

Como funciona o golpe do “bilhete premiado”?

Um dos estelionatos mais aplicados no Brasil, o esquema do “bilhete premiado” acontece quando os golpistas abordam as vítimas com promessas de quantias altas e fáceis de dinheiro em troca de uma “ajuda” financeira imediata.

O roteiro costuma ser executado por pelo menos duas pessoas, muitas vezes próximo a agências bancárias. Especialistas indicam um dos modos de operação: um dos suspeitos diz que é religioso e que, por isso, não pode receber o prêmio mesmo tendo o bilhete premiado.

O outro, próximo a ele, fala que não acredita e confirma se os números sorteados são, de fato, os que estão marcados na cartela.

A ideia é que a vítima forneça uma quantia em dinheiro para ter direito ao bilhete, que, em teoria, lhe daria retorno financeiro alto. Em vez disso, não há nenhuma premiação, porque a cartela é falsa.

Uma das formas de identificar se tratar de um golpe é ver a forma como a Caixa Econômica confere o prêmio: o banco já esclareceu, em 2025, que não realiza conferência de bilhetes premiados por telefone ou internet, apenas de forma presencial nas agências.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os cidadãos nunca entreguem dinheiro a desconhecidos, e sempre registrem boletins de ocorrência em caso de fraudes.

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