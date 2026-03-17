Homem é preso em Anápolis após aplicar golpe do “bilhete premiado” em vários estados do Brasil
Suspeito já possuía passagens policiais em pelo menos três outros locais do país
Um homem, de 49 anos, foi preso em Anápolis, na manhã desta terça-feira (17), suspeito de cometer estelionato em vários estados do Brasil.
Ele já vinha sendo investigado por aplicar o golpe do “bilhete premiado” como parte de uma associação criminosa, que atuava de forma integrada pelo território nacional.
Segundo a Polícia Civil (PC), o homem já possui passagens policiais por golpes aplicados no Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal (DF).
Desta vez, ele foi localizado dentro de uma casa no Residencial Flor do Cerrado, região Nordeste da cidade, e preso preventivamente. O suspeito foi, então, levado ao presídio local, onde permanece à disposição da Justiça.
Como funciona o golpe do “bilhete premiado”?
Um dos estelionatos mais aplicados no Brasil, o esquema do “bilhete premiado” acontece quando os golpistas abordam as vítimas com promessas de quantias altas e fáceis de dinheiro em troca de uma “ajuda” financeira imediata.
O roteiro costuma ser executado por pelo menos duas pessoas, muitas vezes próximo a agências bancárias. Especialistas indicam um dos modos de operação: um dos suspeitos diz que é religioso e que, por isso, não pode receber o prêmio mesmo tendo o bilhete premiado.
O outro, próximo a ele, fala que não acredita e confirma se os números sorteados são, de fato, os que estão marcados na cartela.
A ideia é que a vítima forneça uma quantia em dinheiro para ter direito ao bilhete, que, em teoria, lhe daria retorno financeiro alto. Em vez disso, não há nenhuma premiação, porque a cartela é falsa.
Uma das formas de identificar se tratar de um golpe é ver a forma como a Caixa Econômica confere o prêmio: o banco já esclareceu, em 2025, que não realiza conferência de bilhetes premiados por telefone ou internet, apenas de forma presencial nas agências.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os cidadãos nunca entreguem dinheiro a desconhecidos, e sempre registrem boletins de ocorrência em caso de fraudes.
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