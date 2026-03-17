Não é todos os meses, nem uma vez por semana: a frequência com que as cortinas devem ser lavadas, segundo especialistas

Detalhe simples na rotina doméstica pode fazer toda a diferença para manter a casa realmente limpa

Layne Brito - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Entre as tarefas domésticas que costumam passar despercebidas no dia a dia, a limpeza das cortinas está entre as mais ignoradas. Elas fazem parte da decoração, ajudam a controlar a entrada de luz e ainda garantem privacidade dentro de casa.

No entanto, por permanecerem longos períodos penduradas sem movimentação, acabam acumulando poeira, gordura, ácaros e até umidade.

Por isso, a frequência correta de lavagem é uma dúvida comum.

Muitas pessoas acreditam que é necessário lavar as cortinas todos os meses, enquanto outras só lembram dessa tarefa uma vez por ano ou quando percebem que o tecido já está visivelmente sujo.

A recomendação, no entanto, costuma ser diferente desses extremos.

Especialistas em limpeza doméstica indicam que o intervalo ideal depende principalmente do ambiente onde a cortina está instalada e das condições da casa.

1. Cortinas da sala e dos quartos

Nos ambientes mais secos da casa, como sala e quartos, as cortinas tendem a acumular principalmente poeira.

Nesses casos, o mais indicado é realizar uma lavagem completa a cada três ou seis meses.

Entre esse período, é possível manter a limpeza usando aspirador de pó, espanador ou pano seco para remover o excesso de partículas.

2. Cortinas da cozinha

Na cozinha, o cenário costuma ser diferente.

A presença constante de vapor, gordura e partículas no ar faz com que as cortinas absorvam sujeira com mais rapidez.

Por isso, a limpeza precisa acontecer com mais frequência, normalmente a cada três meses ou até antes, dependendo da rotina da casa.

3. Cortinas do banheiro

Quando as cortinas ficam no banheiro, principalmente as de box, o cuidado deve ser ainda maior.

A umidade constante favorece o aparecimento de mofo e manchas.

Nesses casos, a lavagem pode precisar ser feita a cada duas ou três semanas para evitar odores e acúmulo de fungos.

4. Fatores que podem mudar essa frequência

Alguns fatores também podem alterar o tempo entre uma lavagem e outra.

Casas com animais de estimação, crianças ou pessoas com alergias costumam exigir uma limpeza mais frequente.

Ambientes próximos a ruas movimentadas ou com muita poeira também podem fazer com que a cortina acumule sujeira mais rapidamente.

5. Atenção ao tipo de tecido

Antes de lavar qualquer cortina, também é importante verificar o tipo de tecido e as instruções da etiqueta.

Algumas peças podem ser lavadas na máquina em ciclo delicado, enquanto outras precisam de lavagem manual ou até limpeza profissional.

Esse cuidado ajuda a evitar que o tecido encolha ou perca a forma.

Manter as cortinas limpas não é apenas uma questão estética.

Além de preservar a aparência da casa, a limpeza regular contribui para reduzir poeira e melhorar a qualidade do ar dentro do ambiente.

Com a frequência correta, é possível cuidar das peças sem desgastá-las e garantir um espaço mais saudável no dia a dia.

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