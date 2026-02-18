Adeus, cortinas tradicionais: ricos adotam solução que garante privacidade e mais luz em apartamentos

Sem tecidos pesados e com mais luz natural, a alternativa aplicada no vidro promete unir elegância, praticidade e discrição nos apartamentos modernos

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Cortinas longas, pesadas e cheias de camadas estão perdendo espaço em projetos modernos, principalmente em apartamentos de alto padrão. A tendência é clara: ambientes mais iluminados, com visual limpo e menos “informação” nas janelas.

Em vez do tecido tradicional, um novo recurso vem ganhando o status de queridinho dos interiores sofisticados e promete unir estética e funcionalidade.

A solução da vez é a película aplicada diretamente no vidro, conhecida por criar um acabamento contemporâneo e, ao mesmo tempo, ajudar na privacidade.

Na prática, ela funciona como um filtro, permitindo que a luz entre com mais intensidade e deixando o ambiente com aspecto mais amplo e arejado.

Em alguns modelos, ainda há um efeito visual interessante, que muda conforme o ângulo e a incidência do sol, trazendo um toque decorativo sem precisar de grandes intervenções.

Além do apelo estético, outro ponto que tem puxado essa mudança é o lado funcional. Dependendo do tipo escolhido, a película pode reduzir a exposição a raios UV, ajudando a preservar móveis, pisos e objetos que costumam desbotar com o tempo.

Para quem valoriza praticidade, também existe a vantagem da manutenção: enquanto cortinas acumulam poeira e exigem lavagem, a película costuma precisar apenas de limpeza comum do vidro.

Ainda assim, é importante entender o “pulo do gato” da privacidade. Em geral, esse tipo de solução funciona melhor durante o dia, quando a luz externa é mais forte.

À noite, com a iluminação acesa dentro do apartamento, a proteção pode diminuir e, em muitos casos, quem mora em andares baixos ou muito expostos precisa combinar com outra alternativa, como persianas leves, telas ou iluminação indireta.

No fim, a tendência aponta para um novo jeito de pensar a janela: menos tecido, mais luz e um visual minimalista que combina com a arquitetura contemporânea.

Para quem busca modernizar o apartamento sem reformar, trocar cortinas por uma solução no vidro virou um atalho inteligente para dar cara de projeto novo.

