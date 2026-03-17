O truque para amaciar qualquer carne e ainda realçar muito o sabor, segundo chefs

Um teste simples mostrou como um ingrediente comum pode mudar completamente a textura da carne na hora de preparar ou cozinhar o alimento

Daniella Bruno -
A maciez da carne sempre é um tópico bastante discutido na cozinha. Modos de preparo, temperos e técnicas de cozimento influenciam diretamente no resultado final do prato.

Por isso, muitas pessoas procuram métodos capazes de deixar a carne ao mesmo tempo macia, suculenta e saborosa.

Entre as técnicas que costumam gerar curiosidade, uma delas envolve o uso de bicarbonato de sódio no tempero da carne. A proposta é simples: utilizar o ingrediente para ajudar a alterar a textura das fibras da carne e deixá-la mais macia.

Para entender melhor a diferença, muitas pessoas costumam comparar dois preparos usando a mesma carne. Em um deles, a carne recebe apenas o tempero tradicional. Segundo essa forma de preparo, é comum utilizar molho de soja como base para realçar o sabor.

Já na outra forma de preparo, a pessoa mistura bicarbonato de sódio com água para diluir o ingrediente. Depois de dissolver o bicarbonato, a mistura é colocada sobre a carne. Em seguida, também se adiciona molho de soja e deixa-se a carne absorver o tempero por cerca de 15 minutos.

Diferença aparece durante o preparo

Depois desse período de descanso, chega o momento de levar a carne ao fogo. Nesse estágio, algumas diferenças começam a aparecer durante o preparo.

Quando a carne temperada apenas da forma tradicional começa a cozinhar, ela costuma liberar uma quantidade maior de líquido. Esse processo acontece porque parte da água presente nas fibras da carne se solta durante o cozimento.

Já a carne preparada com bicarbonato pode apresentar um comportamento diferente. Em muitos casos, ela libera menos líquido durante o preparo.

Isso acontece porque o bicarbonato altera o nível de acidez da superfície da carne, o que pode ajudar a preservar parte da umidade dentro das fibras.

Como resultado, a textura tende a ficar mais macia.

Textura pode melhorar, mas o sabor divide opiniões

Na etapa final do preparo, a diferença na textura costuma ser perceptível. A carne tratada com bicarbonato geralmente apresenta mais maciez e suculência, já que parte da umidade permanece dentro do alimento.

Por outro lado, muitas pessoas observam que o método tradicional pode manter o sabor mais intenso da carne. Além disso, o preparo sem bicarbonato também costuma apresentar uma aparência mais dourada e agradável.

Por esse motivo, a técnica divide opiniões entre cozinheiros e amantes da culinária. Enquanto alguns valorizam a maciez proporcionada pelo bicarbonato, outros preferem manter o preparo tradicional para preservar o sabor natural da carne.

De qualquer forma, a dica pode servir como uma experiência interessante na cozinha. Testar diferentes técnicas ajuda a entender melhor como cada ingrediente influencia na textura e no sabor final da carne.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

