Conheça a carne de segunda que dá de 10 a 0 em qualquer uma de primeira
Corte barato e muitas vezes ignorado pode surpreender no sabor, na maciez e até na versatilidade na cozinha
Na hora de escolher a carne no açougue, muita gente ainda segue a mesma lógica: apostar nas chamadas carnes “de primeira”, consideradas mais nobres e, claro, mais caras.
Picanha, filé mignon e contra-filé costumam dominar as escolhas de quem quer impressionar no almoço de domingo ou no churrasco.
Mas o que muita gente não sabe é que existe um corte considerado “de segunda” que pode superar muitos dos mais famosos, tanto no sabor quanto no resultado final no prato.
Estamos falando da fraldinha.
Apesar de por muito tempo ter sido subestimada, a fraldinha conquistou espaço na cozinha brasileira e hoje é considerada por muitos chefs e churrasqueiros uma verdadeira joia escondida da carne bovina.
A fraldinha fica localizada na parte traseira do boi, próxima ao abdômen.
Por causa da sua posição, ela possui fibras mais longas e uma quantidade equilibrada de gordura, o que garante muito sabor.
Quando preparada corretamente, o corte se torna extremamente suculento e macio, mesmo sendo classificado como carne de segunda.
Outro ponto positivo é a versatilidade. A fraldinha funciona muito bem em diferentes preparos, como:
- churrasco
- carne assada no forno
- panela de pressão
- grelhada na frigideira
- desfiada para recheios
Diferente de alguns cortes nobres, a fraldinha exige apenas alguns cuidados simples para entregar o melhor resultado.
O principal deles é cortar a carne contra as fibras depois de pronta.
Esse detalhe faz toda a diferença na maciez.
Além disso, por ter um sabor naturalmente intenso, a fraldinha não precisa de muitos temperos, sal grosso no churrasco ou temperos simples já são suficientes para destacar o gosto da carne.
Por reunir preço mais acessível, sabor marcante e várias possibilidades de preparo, a fraldinha ganhou o coração de muitos brasileiros.
Em diversos churrascos, inclusive, ela já disputa o protagonismo com cortes considerados mais nobres.
E para quem gosta de comer bem sem gastar tanto, essa pode ser a prova de que nem sempre a melhor carne é a mais cara.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!