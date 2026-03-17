Trigêmeos chamam atenção provando pamonha e pequi pela primeira vez

Cena chamou atenção pela empolgação dos irmãos ao experimentarem pratos típicos de Goiás

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/ @luanakellem_maedetres)

Três irmãos de apenas um ano e meio têm chamado atenção nas redes sociais ao aparecerem saboreando comidas típicas de Goiás.

Os trigêmeos Otávio, Miguel e Henrique, que já somam mais de 600 mil seguidores no Instagram, viralizaram após a mãe, Luana Kellem, compartilhar vídeos mostrando os pequenos comendo pamonha e pequi no dia a dia da família.

Um dos registros, em que os irmãos experimentam pamonha pela primeira vez, já acumula milhares de visualizações e reúne comentários de internautas encantados com a cena. Entre as reações, frases como “esses são goianos de verdade, não dá pra negar” e “trigêmeos goianos raiz” se destacam.

A família mora em Turvelândia, no interior do estado, e passou a registrar momentos da rotina dos meninos, principalmente durante a introdução alimentar.

Segundo a mãe, os trigêmeos começaram a experimentar novos alimentos ainda bebês, mas foi recentemente que provaram pamonha pela primeira vez — e a reação surpreendeu.

Foi paixão logo de cara: eles não só comeram todo o pedaço que estava no prato, como ainda pediram mais.

Além da pamonha, outro clássico da culinária goiana também caiu no gosto dos irmãos: o pequi.

A história chamou ainda mais atenção porque os meninos nasceram prematuros e passaram um período internados antes de irem para casa.

Desde então, a rotina da família mudou completamente e, hoje, é acompanhada por milhares de pessoas nas redes.

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