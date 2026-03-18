13º antecipado: quem deve receber o benefício em abril e maio deste ano
Governo avalia antecipação do pagamento para aposentados e pensionistas, com impacto bilionário na economia
O governo federal estuda antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para os meses de abril e maio de 2026. A medida, que já ocorreu em anos anteriores, pode beneficiar milhões de brasileiros ainda no primeiro semestre.
As informações foram divulgadas pela jornalista Carolina Sott, que detalhou os principais pontos da proposta e os possíveis impactos da antecipação.
Pagamento depende de decreto
Inicialmente, o governo precisa publicar um decreto presidencial para confirmar a antecipação.
Segundo o Ministério da Previdência Social, o tema ainda está em análise interna. Portanto, a liberação oficial depende da decisão final entre as áreas econômica e previdenciária.
Caso o governo aprove a medida, os pagamentos seguirão o modelo já adotado anteriormente.
Valores devem ser pagos em duas parcelas
Se confirmada, a antecipação dividirá o pagamento em duas partes iguais.
Assim, os segurados receberão:
- 50% do valor na folha de abril
- 50% do valor na folha de maio
Além disso, o calendário seguirá o número final do cartão do benefício, como ocorre tradicionalmente.
Quem tem direito ao 13º antecipado
O benefício atende segurados que recebem pagamentos do INSS ao longo do ano.
Entre eles estão:
- aposentados
- pensionistas por morte
- beneficiários de auxílio-doença
- auxílio-acidente
- auxílio-reclusão
Por outro lado, pessoas que recebem benefícios assistenciais, como o BPC, não têm direito ao 13º salário.
Valores seguem limites do INSS
Os pagamentos respeitam os valores definidos para o ano.
Atualmente, os limites são:
- piso: R$ 1.621,00
- teto: R$ 8.475,55
Dessa forma, o valor do 13º varia conforme o benefício recebido por cada segurado.
Como consultar o pagamento
Após a confirmação do decreto, o segurado poderá consultar os valores e datas de pagamento.
Para isso, basta utilizar:
- aplicativo ou site Meu INSS
- telefone 135
Além disso, quem recebe por cartão deve ficar atento ao prazo de saque, que costuma ser de até 60 dias.
Antecipação movimenta a economia
Nos últimos anos, o governo utilizou a antecipação como estratégia econômica.
Com isso, o pagamento no primeiro semestre ajuda a movimentar o comércio e reforça a renda das famílias.
Segundo estimativas, a medida pode injetar cerca de R$ 78 bilhões na economia e alcançar aproximadamente 35 milhões de beneficiários.
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