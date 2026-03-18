13º antecipado: quem deve receber o benefício em abril e maio deste ano

Governo avalia antecipação do pagamento para aposentados e pensionistas, com impacto bilionário na economia

Gabriel Yuri Souto - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O governo federal estuda antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para os meses de abril e maio de 2026. A medida, que já ocorreu em anos anteriores, pode beneficiar milhões de brasileiros ainda no primeiro semestre.

As informações foram divulgadas pela jornalista Carolina Sott, que detalhou os principais pontos da proposta e os possíveis impactos da antecipação.

Pagamento depende de decreto

Inicialmente, o governo precisa publicar um decreto presidencial para confirmar a antecipação.

Segundo o Ministério da Previdência Social, o tema ainda está em análise interna. Portanto, a liberação oficial depende da decisão final entre as áreas econômica e previdenciária.

Caso o governo aprove a medida, os pagamentos seguirão o modelo já adotado anteriormente.

Valores devem ser pagos em duas parcelas

Se confirmada, a antecipação dividirá o pagamento em duas partes iguais.

Assim, os segurados receberão:

50% do valor na folha de abril

50% do valor na folha de maio

Além disso, o calendário seguirá o número final do cartão do benefício, como ocorre tradicionalmente.

Quem tem direito ao 13º antecipado

O benefício atende segurados que recebem pagamentos do INSS ao longo do ano.

Entre eles estão:

aposentados

pensionistas por morte

beneficiários de auxílio-doença

auxílio-acidente

auxílio-reclusão

Por outro lado, pessoas que recebem benefícios assistenciais, como o BPC, não têm direito ao 13º salário.

Valores seguem limites do INSS

Os pagamentos respeitam os valores definidos para o ano.

Atualmente, os limites são:

piso: R$ 1.621,00

teto: R$ 8.475,55

Dessa forma, o valor do 13º varia conforme o benefício recebido por cada segurado.

Como consultar o pagamento

Após a confirmação do decreto, o segurado poderá consultar os valores e datas de pagamento.

Para isso, basta utilizar:

aplicativo ou site Meu INSS

telefone 135

Além disso, quem recebe por cartão deve ficar atento ao prazo de saque, que costuma ser de até 60 dias.

Antecipação movimenta a economia

Nos últimos anos, o governo utilizou a antecipação como estratégia econômica.

Com isso, o pagamento no primeiro semestre ajuda a movimentar o comércio e reforça a renda das famílias.

Segundo estimativas, a medida pode injetar cerca de R$ 78 bilhões na economia e alcançar aproximadamente 35 milhões de beneficiários.

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