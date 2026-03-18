Aposta feita na Paraíba leva mais de R$ 10 milhões na Quina 6978

Bilhete simples de R$ 3 feito em Sousa (PB) acerta cinco dezenas e garante prêmio milionário na Quina; veja números sorteados

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um apostador de Sousa, no Sertão da Paraíba, faturou sozinho mais de R$ 10 milhões ao acertar as cinco dezenas do concurso 6978 da Quina. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (17) pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país.

O prêmio total pago ao vencedor foi de R$ 10.316.140,34. A aposta vencedora foi simples, com cinco números, e custou apenas R$ 3, registrada em uma lotérica física da cidade.

As dezenas sorteadas foram: 09, 10, 26, 44 e 72.

Outras apostas também foram premiadas

Além do ganhador principal, outras apostas também foram contempladas no concurso. Ao todo, 86 bilhetes acertaram quatro dezenas e cada um recebeu R$ 5.646,21.

A Quina possui diferentes faixas de premiação, o que amplia as chances de retorno ao apostador. Mesmo sem acertar todos os números, é possível conquistar valores menores ao acertar quatro, três ou dois números.

Próximo sorteio e como apostar

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso da Quina será realizado nesta quarta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

Para participar, o jogador deve marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3, enquanto o valor máximo pode ultrapassar R$ 9 mil, dependendo da quantidade de dezenas escolhidas.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, até o horário limite estabelecido para cada sorteio.

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