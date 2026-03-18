Bolo de Cenoura fofinho e com muito chocolate: aprenda como fazer essa delícia
Mistura equilibrada revela textura incrível e um resultado que encanta já na primeira mordida
O bolo de cenoura é um dos mais queridinhos e consumidos da culinária brasileira. Presente em cafés da tarde, reuniões em família e momentos especiais, ele conquista pelo sabor equilibrado e pela textura macia. O contraste entre a massa leve e a cobertura intensa cria uma experiência irresistível.
Além de saboroso, esse preparo também se destaca pela praticidade. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, é possível alcançar um resultado digno de padaria. O segredo está na proporção correta e no cuidado em cada etapa.
Ingredientes para a massa:
3 cenouras médias picadas
3 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Ingredientes para preparar a cobertura:
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 xícara de açúcar
5 colheres (sopa) de leite
Modo de preparo da massa:
No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até formar um creme liso. Em uma tigela, misture o açúcar e a farinha de trigo.
Despeje o creme batido sobre os secos e mexa bem até incorporar.
Adicione o fermento e misture delicadamente. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por cerca de 40 minutos.
Preparando a cobertura agora:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar levemente.
Despeje ainda quente sobre o bolo assado. Bata bem a cenoura para evitar pedaços na massa.
Não abra o forno antes de 30 minutos para não murchar. Sirva morno para aproveitar melhor a textura e o aroma.
