Bolo de Cenoura fofinho e com muito chocolate: aprenda como fazer essa delícia

Mistura equilibrada revela textura incrível e um resultado que encanta já na primeira mordida

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Isamara Amâncio)

O bolo de cenoura é um dos mais queridinhos e consumidos da culinária brasileira. Presente em cafés da tarde, reuniões em família e momentos especiais, ele conquista pelo sabor equilibrado e pela textura macia. O contraste entre a massa leve e a cobertura intensa cria uma experiência irresistível.

Além de saboroso, esse preparo também se destaca pela praticidade. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, é possível alcançar um resultado digno de padaria. O segredo está na proporção correta e no cuidado em cada etapa.

Ingredientes para a massa:

3 cenouras médias picadas
3 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes para preparar a cobertura:

1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 xícara de açúcar
5 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo da massa:

No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até formar um creme liso. Em uma tigela, misture o açúcar e a farinha de trigo.
Despeje o creme batido sobre os secos e mexa bem até incorporar.

Adicione o fermento e misture delicadamente. Leve ao forno preaquecido à 180 °C por cerca de 40 minutos.

Preparando a cobertura agora:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar levemente.
Despeje ainda quente sobre o bolo assado. Bata bem a cenoura para evitar pedaços na massa.
Não abra o forno antes de 30 minutos para não murchar. Sirva morno para aproveitar melhor a textura e o aroma.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

