Confira o resultado da Lotofácil 3639 desta quarta-feira (18); prêmio é de R$ 2 milhões

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No dia sete de setembro de cada ano ocorre a Lotofácil de Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3639

01-03-04-05-06-07-09-10-11-12-13-15-18-23-25

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.